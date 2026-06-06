أخبار اليوم: إصابات بجنوب لبنان وإعلان وظائف مصر للطيران وموعد صلاة الجمعة

تقرير إخباري شامل يغطي ثلاثة مواضيع رئيسية: إصابة جنود إسرائيليين بهجوم مسيرة في جنوب لبنان، وإعلان مصر للطيران عن وظائف جديدة للذكور في عدة محافظات، وموعد صلاة الجمعة في القاهرة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابات خطيرة في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي ، جراء هجوم بطائرة مسيرة في جنوب لبنان . ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية حول الجهة المنفذة أو طبيعة الإصابات، لكنها أشارت إلى أن الحادث وقع خلال نشاط عسكري في المنطقة الحدودية.

يأتي هذا الهجوم في ظل توتر متصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تشهد المنطقة اشتباكات متقطعة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أشهر. ويراقب المراقبون الدوليون الوضع عن كثب محذرين من تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة أوسع. من جهة أخرى، أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بقيادة الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة، بدء استقبال المتقدمين لشغل الوظائف الجديدة المتاحة لديها والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، الثلاثاء المقبل الموافق 9 من يونيو الجاري.

وأوضحت الشركة أن فرص العمل المتاحة خاصة بأبناء محافظات القاهرة وشرم الشيخ والمنصورة، وذلك للعمل في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية. وتشمل الوظائف المطلوبة مهندس ميكانيكا بمحطة شرم الشيخ بنظام عقد محدد المدة، على أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد، مع قبول العمل بنظام النوبات.

كما أعلنت مصر للطيران عن حاجتها لعدد من الوظائف الفنية مثل فني تبريد وتكييف وفني كهرباء وفني غلايات وفني غازات وفني سباك، على أن يقتصر التقديم على الذكور من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الشركة ضابط مبيعات بمكتب المنصورة، مع اشتراط الإجادة التامة للغة الإنجليزية والحاسب الآلي. وتأتي هذه الإعلانات في إطار خطة التوسع التي تتبعها مصر للطيران لتعزيز خدماتها الأرضية والجوية.

وفي سياق متصل، يهتم الكثيرون بمعرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة، حيث يؤدي المسلمون صلاة الظهر جمعة في المساجد. وتختلف أوقات الصلاة حسب فصول السنة، ففي فصل الصيف يكون أذان الظهر حوالي الساعة 12:00 ظهراً، بينما يتغير في الشتاء. وينصح المصلون بالتحقق من مواقيت الصلاة المحلية للحضور في الوقت المحدد. وتعد صلاة الجمعة من أهم الشعائر الإسلامية التي تجتمع فيها الجموع للاستماع إلى الخطبة وأداء الصلاة.

وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم خطب موحدة تناقش القضايا المعاصرة. ويذكر أن التوقيت الرسمي لصلاة الجمعة في القاهرة اليوم هو بعد الزوال بفترة قصيرة، ويمكن معرفته من خلال التقويم الإسلامي أو التطبيقات المختصة. بهذا نكون قد قدمنا لمحة عن أبرز الأخبار اليوم من الشأن الإسرائيلي اللبناني وإعلانات التوظيف في مصر للطيران وأوقات الصلاة





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الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان مصر للطيران وظائف صلاة الجمعة

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