أخبار مصر اليوم: الإسماعيلية السينمائي مستمر.. وتصعيد غزة يدينه حماس.. وتحقيق في وفاة طفل بـ 6 أكتوبر

آخر المستجدات في مصر اليوم: تأكيد استمرار مهرجان الإسماعيلية السينمائي، وإدانة حماس للتصعيد الإسرائيلي في غزة، وتحقيقات في وفاة طفل داخل مول، وتوقعات الأرصاد الجوية.

أخبار مصر اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، تتضمن تطورات هامة على عدة أصعدة. في سياق الأحداث الثقافية والفنية، أكد أحمد صالح رئيس قطاع السينما ، بشكل قاطع أن مهرجان الإسماعيلية السينما ئي الدولي لن يلغى، وذلك في تصريح يكسر حاجز الصمت حول الجدل الدائر بشأن الدورة الـ26.

وأوضح صالح أن الرقابة الإدارية ستقوم بالتحقيق وتحديد المسؤول عن الأزمة التي عصفت بالمهرجان، مما يثير تساؤلات حول الإدارة والتخطيط للمهرجان. هذا التأكيد يبعث برسالة طمأنة للمشاركين والمهتمين بالسينما، ويؤكد على حرص الدولة على استمرار هذا الحدث الثقافي الهام. على الصعيد السياسي والإقليمي، أدانت حركة حماس التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه يعكس نهجًا دمويًا وفاشيًا غير مسبوق.

وأشارت الحركة إلى أن هذه التصعيدات المتكررة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه المشروعة. هذا التصريح يعكس حالة الغضب والاستياء المتزايد في الأوساط الفلسطينية والعربية تجاه السياسات الإسرائيلية. وفي الشأن التشريعي والاجتماعي، تقدمت النائبة فاطمة عادل باقتراح لتخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في المجتمع.

وأوضحت النائبة أن هذا الاقتراح يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لنموهم، إلا أن البعض يرى فيه تعقيدًا للإجراءات القانونية وتأثيرًا سلبيًا على استقرار الأسرة. وأشارت النائبة إلى أن الجدل الدائر حول هذا الموضوع ليس سوى خلاف على مسائل مادية تتعلق بتقسيم الممتلكات، وليس اهتمامًا حقيقيًا بمصلحة الطفل. وفي خبر مؤسف، تجري النيابة العامة تحقيقًا مكثفًا في واقعة تعدي وحشي على طفل أدى إلى وفاته داخل أحد المراكز التجارية بمدينة 6 أكتوبر.

وتفاصيل الحادثة لا تزال قيد التحقيق، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطفل تعرض لإصابات بالغة نتيجة الاعتداء، مما استدعى نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. هذا الحادث يثير غضبًا واسعًا في المجتمع، ويطالب بتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين في هذه الجريمة البشعة. وبالانتقال إلى حالة الطقس، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم السبت طقسًا حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلًا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. كما توقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، وقد تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية والعلمين على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. في حين أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وكان طقس الجمعة حارًا نهارًا وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلاً





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines