أخبار مصر المتنوعة: مهرجان الإسماعيلية مستمر.. وتصعيد غزة.. وجدل حول سن الحضانة.. وتأهب يهودي في لندن

نظرة شاملة على الأحداث الجارية في مصر والعالم، تشمل تأكيد استمرار مهرجان الإسماعيلية السينمائي، وإدانة حماس للتصعيد الإسرائيلي في غزة، واقتراح بتخفيض سن الحضانة، وتهديدات رياضية للأهلي، وتعهد بريطاني بحظر الحرس الثوري الإيراني.

أكد أحمد صالح ، رئيس الهيئة القومية للسينما، بشكل قاطع أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي لن يلغى، وذلك في تصريح يكسر حاجز الصمت حول الأنباء التي ترددت بشأن إلغاء الدورة السادسة والعشرين.

وأوضح صالح أن الرقابة الإدارية ستقوم بالتحقيق الشامل لتحديد المسؤول عن الأزمة التي عصفت بالمهرجان، وستصدر نتائج التحقيق في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن الهيئة القومية للسينما تعمل جاهدة لتجاوز العقبات وضمان استمرار المهرجان كمنصة هامة لصناع السينما وعشاقها. هذا التصريح يبعث برسالة طمأنة للمشاركين والجمهور، ويؤكد التزام الهيئة بالحفاظ على هذا الحدث السينمائي الهام. من جهة أخرى، أدانت حركة حماس بشدة التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه يعكس نهجًا دمويًا وفاشيًا غير مسبوق.

وأشارت الحركة إلى أن هذه التصعيدات المتكررة تأتي في سياق سياسة إسرائيلية تهدف إلى تدمير القضية الفلسطينية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني. وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن يتخلى عن مقاومته المشروعة حتى تحقيق الحرية والاستقلال. كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذا العدوان وتقديم الحماية للشعب الفلسطيني. هذا التصريح يعكس حالة الغضب والاستياء التي تعيشها الأوساط الفلسطينية نتيجة للوضع المتدهور في غزة.

وفي سياق منفصل، تقدمت النائبة فاطمة عادل باقتراح لتخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. وأوضحت النائبة أن هذا الاقتراح يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان مستقبلهم، مؤكدة أن الخلاف حول هذا الموضوع ليس سوى خلاف على كيفية إدارة الأمور المتعلقة بالأسرة والميراث. وأشارت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى تحديث قوانين الأحوال الشخصية لتواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

هذا الاقتراح أثار ردود فعل متباينة، حيث يرى البعض أنه يمثل خطوة إيجابية نحو حماية حقوق الأطفال، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تفكك الأسرة وزيادة المشاكل الاجتماعية. وفي أخبار رياضية، يواجه رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خطر الغياب عن مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، وذلك بسبب تراكم الإنذارات. وأكد مصدر مسؤول في النادي أن اللاعبين المعنيين سيخضعون لتقييم طبي قبل المباراة لتحديد مدى إمكانية مشاركتهم.

هذا الخبر يثير قلقًا كبيرًا لدى جماهير الأهلي، حيث يعتبر رباعي الفريق من الركائز الأساسية في الفريق. وفي لندن، تعهد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بسن تشريع لحظر الحرس الثوري الإيراني إذا فاز في الانتخابات القادمة. جاء هذا التصريح خلال زيارته لكنيس يهودي في شمال غرب لندن تعرض لإضرام النيران قبل أسبوع، وذلك وفقًا لوكالة فرانس برس.

يأتي هذا التعهد بعد موافقة الاتحاد الأوروبي في يناير على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ'منظمة إرهابية' على خلفية حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين الإيرانيين. وأضاف ستارمر أنه يتعين على المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات الفاعلة الخبيثة المرتبطة بالدول، مؤكدًا أن حزبه يعمل على تقديم التشريع اللازم في أقرب وقت ممكن.

ولا يزال السكان اليهود في شمال غرب لندن في حالة تأهب بعد سلسلة هجمات متعمدة استهدفت أماكن العبادة والمراكز اليهودية، وذلك عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير. هذه الأحداث تعكس تصاعد التوترات الأمنية في لندن وتأثير الصراعات الإقليمية على المجتمعات المحلية





