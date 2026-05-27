أخبار مصر: صحة الحجاج، عفو عيد الأضحى، والأهلي ضمن الأندية الأكثر متابعة

تصدرت مصر اليوم عدة أخبار هامة، منها تأكيد رئيس بعثة الحج على سلامة جميع الحجاج المصريين، والإفراج عن 1090 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى، بالإضافة إلى تواجد النادي الأهلي في المركز الثامن عشر بقائمة الأندية العالمية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد رئيس بعثة الحج الرسمية المصرية أن الحالة الصحية العامة لجميع الحج اج المصريين في الأراضي المقدسة جيدة، وأن الجهود مستمرة لتوفير الرعاية الطبية والخدمات اللازمة لضمان أداء مناسك الحج بيسر وأمان.

وأوضح أن البعثة تتابع يومياً أوضاع الحجاج من خلال فرق طبية متخصصة منتشرة في المشاعر المقدسة، مع التنسيق مع السلطات السعودية لمواجهة أي طارئ. وأشار إلى أن عدد الحجاج المصريين هذا العام يتجاوز 100 ألف حاج، وأن جميعهم يتمتعون بصحة جيدة بفضل الإجراءات الاحترازية والتوعية المستمرة. وفي سياق متصل، أفرجت وزارة الداخلية المصرية عن 1090 نزيلاً من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لقرار العفو الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية.

وتضمنت قوائم الإفراج حالات مختلفة بعد مراجعة أوضاعهم القانونية واستيفاء الشروط المقررة، حيث يأتي هذا القرار في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتخفيف العبء عن الأسر المصرية خلال المناسبات الدينية. يذكر أن إجمالي عدد المفرج عنهم منذ بداية العام الجاري تجاوز 10 آلاف نزيل بموجب العفو الرئاسي والمناسبات الوطنية





