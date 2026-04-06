أخبار اليوم: حبس مرتضى منصور، خسائر لبنان، توقيع وثائق بين مصر والمغرب

تشمل الأخبار الرئيسية حبس مرتضى منصور، وتصاعد الخسائر في لبنان، وتوقيع وثائق تعاون بين مصر والمغرب، بالإضافة إلى أخبار أخرى تتعلق بالشأن الإقليمي والمحلي.

أعلن عن قرار بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصر ي، وذلك على خلفية اتهامه بسب الإعلامي عمرو أديب. وفي سياق منفصل، تشهد الساحة ال لبنان ية تصاعداً في الخسائر البشرية منذ بداية شهر مارس، حيث بلغ عدد الضحايا 1497 شهيداً و4639 جريحاً، مما يعكس الأوضاع المأساوية التي تمر بها البلاد.

على صعيد آخر، شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع عدد من الوثائق الهامة بين رئيسي وزراء مصر والمغرب، بهدف تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتحديداً في المجالات الاقتصادية والسياسية. وقد أكد الطرفان على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في البلدين. من جهة أخرى، أثار رئيس البرلمان الإيراني موجة من السخرية بعد تعليقاته على عملية إنقاذ الطيار الأمريكي، حيث اعتبرها مجرد استعراض للقوة، بينما أثارت تصريحاته ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض. \في سياق آخر، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، بنظيره المغربي نزار بركة، وزير التجهيز والمياه في المملكة المغربية، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة الموارد المائية. وقد تناول اللقاء سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات حيوية مثل حصاد الأمطار، وإدارة المنشآت المائية، ومعالجة الصرف الزراعي، وتحلية المياه. وأكد الوزير المصري حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في إشراك القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه، بهدف زيادة إنتاج الغذاء تماشياً مع خطط الدولة لتنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0. في المقابل، أعرب الوزير المغربي عن اهتمام بلاده بالخبرة المصرية المتميزة في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق الاستفادة المتبادلة. كما أشاد الوزيران بالتقدم المحرز في إعداد دراسة إقليمية حول تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الري، والتي تجري تحت مظلة مبادرة AWARe وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعبر سويلم عن تطلعه إلى استفادة المغرب من أنشطة المبادرة، لا سيما في مجالات الإنذار المبكر للظواهر الهيدرولوجية، والتدريب عبر مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة. \واتفق الجانبان على توحيد الرؤى في المحافل الدولية لتعزيز الصوت العربي والإفريقي في صياغة الأجندة المائية العالمية، مع استمرار التنسيق تحت مظلة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، ومرفق المياه الأفريقي الذي تترأسه مصر حالياً. وفي ختام اللقاء، وجه سويلم دعوة لنظيره المغربي للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه والمؤتمر العربي السابع للمياه، المقرر عقدهما في أكتوبر 2026 تحت شعار المياه كعامل محفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام. وفي سياق آخر، قرر حزب الوفد وقف عضوية المهندس حمدي قوطة من الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، وذلك بسبب نشره معلومات مغلوطة. كما عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري اجتماعها الشهري لمناقشة خطة العمل المستقبلية والوقوف على أهم القضايا التي تهم المواطنين. أخيرًا، تنويه هام: لا صحة لوجود أي تعثر لشركة أوليكس المملوكة لعماد زيادة





