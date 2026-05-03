أخبار مصر اليوم: تجديد وديعة كويتية وتطوير البريد ومتابعة دعم التعليم

نشرة الشروق ال اقتصاد ية الصادرة في 3 مايو 2026 تتضمن عدة أخبار هامة. أبرزها تجديد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار أمريكي لمدة عام، وهو ما يعكس الدعم الخليجي لل اقتصاد المصري.

كما تشير النشرة إلى اتفاق بين سبع دول لرفع إنتاج النفط، وهو ما قد يؤثر على أسعار الطاقة العالمية. على الصعيد المحلي، تم تشييع جنازة الفنان هاني شاكر يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسيتم استقبال العزاء يوم الخميس. وفي سياق آخر، حذرت وزارة الطفولة والأمومة من وقف علاج الأطفال بناءً على ادعاءات غير علمية، مؤكدة أن ذلك يهدد حياتهم ويستوجب المساءلة القانونية. الإعلامي عمرو أديب كشف عن إصابة أقرب الناس إليه بالسرطان وخضوعهم للعلاج الكيميائي.

في محافظة بني سويف، افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مكتب بريد بني سويف الرئيسي بعد تطويره وتزويده بأحدث التقنيات. يهدف هذا التطوير إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك الخدمات البريدية والمالية والحكومية وخدمات مصر الرقمية. وأكد الوزير على حرص الوزارة على المضي قدمًا في خطة شاملة لتطوير البريد المصري، بما يواكب التطور التكنولوجي ويعزز الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، داليا الباز، إلى أن هذا الافتتاح يأتي ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. منطقة بريد بني سويف تضم 134 مكتب بريد، منها 94 مكتبًا مطورًا و12 مكتبًا ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى سيارات بريد متنقلة وأكشاك بريدية وماكينات صراف آلي. كما تضمنت الجولة التفقدية للوزير والمحافظ زيارة لسنترال شرق النيل ومدرسة النور للمكفوفين.

في سنترال شرق النيل، تم متابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة لنحو 24 ألف مشترك، بما في ذلك خدمات الإنترنت فائق السرعة. وفي مدرسة النور للمكفوفين، اطلع الوزير واللواء عبد العزيز على الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية التي يقوم بها الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة، واستمعا إلى مطالبهم المتعلقة بالدعم التكنولوجي. وقد وجه الوزير بتوفير مزيد من الدعم التكنولوجي للمدرسة وسرعة توصيل الإنترنت إليها.

يذكر أن وزارة الاتصالات قد دعمت سابقًا قرابة 50 مدرسة تربية خاصة ودمج تكنولوجيا في محافظة بني سويف، وقامت بتدريب ما يقرب من 1250 معلمًا وموجهًا. هذه الجهود تأتي في إطار التعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة





