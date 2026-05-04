أخبار متنوعة: الصحة العالمية تحذر من فيروس هانتا.. وتصريحات جديدة حول هاني شاكر والتحول الرقمي في مصر

آخر المستجدات حول انتشار فيروس هانتا على متن سفينة سياحية، وتصريحات مؤثرة من هاني شنودة حول الفنان الراحل هاني شاكر، وإعلان وزير الاتصالات عن إطلاق خدمة الهوية الرقمية وتطوير الخدمات الرقمية في مصر.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل حالات وفاة وإصابة على متن سفينة سياحية، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بما يُشتبه في أنه فيروس هانتا .

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد المخاوف بشأن انتشار الأمراض المعدية في الأماكن المغلقة والمزدحمة مثل السفن السياحية. وتجري حاليًا تحقيقات مكثفة من قبل السلطات الصحية لتحديد نوع الفيروس بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره. في سياق آخر، عبّر الفنان هاني شنودة عن أسفه الشديد لعدم تفرغه للفنان الراحل هاني شاكر، مؤكدًا أنه كان يجب عليه أن يقدم له المزيد من الألحان. وأشار شنودة إلى أن شاكر كان فنانًا استثنائيًا وأن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للموسيقى العربية.

هذا التصريح جاء بعد فترة قصيرة من وفاة هاني شاكر، مما يعكس عمق العلاقة التي كانت تربط بينهما. كما أثار تصريح شنودة تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من الفنانين والمحبين عن تقديرهم لشاكر وأهميته في تاريخ الأغنية المصرية. من جهة أخرى، علّق نجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة على فوز النادي الأهلي على الزمالك في مباراة القمة، واصفًا إياه بأنه فوز مستحق.

وأشاد أبو تريكة بأداء لاعبي الأهلي وروحهم القتالية العالية، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة كبيرة أظهرت تفوقهم على الزمالك. وقد أثار هذا التعليق جدلاً واسعًا بين مشجعي الناديين، حيث اعتبره البعض تحيزًا من أبو تريكة للأهلي. وفي حادثة مأساوية أخرى، تحدث والد ضحية الطعن على يد خطيبها في منطقة المعصرة عن اللحظات العصيبة التي عاشوها بعد تعرض ابنته للطعن. وأشار إلى أن إنقاذها كان معجزة حقيقية، خاصة بعد استقرار السكين في جمجمتها.

وأعرب عن شكره للفريق الطبي الذي بذل جهودًا كبيرة لإنقاذ حياة ابنته. وفي تطور تكنولوجي هام، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي، عن قرب إطلاق خدمة الهوية الرقمية خلال أسابيع قليلة. وأوضح أن هذه الخدمة ستتيح للموظفين التحقق من هوية المواطنين عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل إنجاز الخدمات الحكومية من المنازل دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتسهيل الحياة على المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم إضافة 50 خدمة رقمية جديدة إلى منصة مصر الرقمية قريبًا، بما في ذلك خدمات حصرية قبل نهاية العام الحالي. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير لعدد من المشروعات التكنولوجية في محافظة بني سويف، حيث عقد اجتماعًا مع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات تحسين جودة خدمات الاتصالات والتطوير المؤسسي الرقمي.

كما تناول الاجتماع تنمية القدرات الرقمية لأبناء المحافظة، بهدف دعم جهود رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المحافظة وتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي المتنامي. وأكد الوزير على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوفير التدريب اللازم للشباب لتمكينهم من المساهمة في بناء مصر الرقمية. وأضاف أن وزارة الاتصالات تعمل على توفير فرص عمل جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة





