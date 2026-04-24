أخبار متنوعة: مهرجان الإسماعيلية السينمائي مستمر.. وتصعيد غزة.. وجدل حول سن الحضانة.. وتصريحات فيرنانديز

آخر المستجدات حول مهرجان الإسماعيلية السينمائي، والتطورات في غزة، ومقترح تخفيض سن الحضانة، وتصريحات برونو فيرنانديز حول مستقبله الكروي.

أكد أحمد صالح، رئيس الهيئة العامة للسينما، بشكل قاطع أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي لن يلغى، وذلك في تصريح يمثل كسرًا لحاجز الصمت حول الأوضاع التي أحاطت بالدورة السادسة والعشرين.

وأوضح صالح أن الرقابة الإدارية ستقوم بالتحقيق الشامل لتحديد المسؤول عن الأزمة التي عصفت بالمهرجان، وستصدر النتائج في أقرب وقت ممكن. هذا التصريح يبعث برسائل طمأنة للمشاركين والعاملين في صناعة السينما، ويؤكد التزام الهيئة بدعم استمرار هذا الحدث الثقافي الهام. وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التكهنات حول مصير المهرجان، والتي أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية. ومن المتوقع أن تسفر التحقيقات عن كشف ملابسات الأزمة وتحديد الجهة المسؤولة عن أي تقصير أو إهمال.

على صعيد آخر، أدانت حركة حماس بشدة التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه يعكس نهجًا دمويًا وفاشيًا غير مسبوق. وأشارت الحركة إلى أن هذه التصعيدات المتكررة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويع المدنيين الفلسطينيين وتقويض جهود تحقيق السلام. وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ للضغوط ولن يتنازل عن حقوقه المشروعة، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وتقديم الحماية للشعب الفلسطيني. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى من الجانبين. وفي سياق الأحداث المحلية، تقدمت النائبة فاطمة عادل باقتراح لتخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في المجتمع. وأوضحت النائبة أن هذا الاقتراح يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لنموهم وتطورهم.

ومع ذلك، واجه الاقتراح انتقادات من بعض الأطراف التي اعتبرته قد يؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة المشاكل الاجتماعية. ووصفت النائبة الجدل الدائر حول هذا الموضوع بأنه مجرد خلاف على المصالح الشخصية، مشيرة إلى أن القضية الأساسية هي مصلحة الطفل. وفي نفس السياق، تجري النيابة العامة تحقيقات مكثفة في واقعة التعدي على طفل حتى الموت داخل أحد المراكز التجارية بمدينة 6 أكتوبر. وقد تم القبض على المتهمين، ويجري استجوابهم لسماع أقوالهم وتحديد ملابسات الجريمة.

وتعد هذه الحادثة جريمة بشعة هزت الرأي العام، وتطالب بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأطفال من العنف والإيذاء. بالإضافة إلى ذلك، حسم نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز الجدل الدائر حول مستقبله الكروي، مؤكدًا رفضه للانتقال إلى الدوري السعودي على الرغم من العروض المالية المغرية التي تلقاها. وأوضح فيرنانديز في تصريحات لـ BBC أنه فضل البقاء مع فريقه الحالي لأنه يشعر بأنه قادر على تقديم المزيد والمساهمة في تحقيق النجاحات.

وأشار إلى أن العروض السعودية كانت مغرية للغاية، خاصة من ناديي الهلال والنصر، لكنه أكد أن قراره لم يكن مبنيًا على الجانب المادي. وأضاف: نحن لا نسعى للثراء فحسب، بل نريد تحقيق أحلامنا والعيش بسعادة مع عائلاتنا. وأوضح أن زوجته لعبت دورًا كبيرًا في اتخاذ هذا القرار، حيث سألته عما إذا كان قد حقق كل أحلامه مع مانشستر يونايتد، وهذا السؤال دفعه إلى البقاء والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات.

هذا التصريح يعكس التزام فيرنانديز بفريقه وجماهيره، ويؤكد أنه يضع النجاح الرياضي فوق المكاسب المادية





