أخبار مصر اليوم: نعي الإمام الشاذلي، تحذيرات من عودة الحرب، وتيسير العلاج على نفقة الدولة

أبرز الأحداث في مصر اليوم تشمل نعي الإمام عبدالله الشاذلي، وتحذيرات من تصاعد التوترات الإقليمية، وجهود لتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تطورات في قضايا التحرش وحقوق الإنسان وحوادث القطارات.

تلقى العالم الإسلامي نبأ وفاة الإمام عبدالله الشاذلي ببالغ الحزن والأسى، حيث نعاه شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بجهوده الدؤوبة في طلب العلم ونشره والدفاع عن قيم الاعتدال والوسطية.

وأكد شيخ الأزهر أن الإمام الشاذلي كان نموذجًا للعالم الرباني الذي أخلص حياته لخدمة الدين والعلم، وترك إرثًا علميًا وثقافيًا غنيًا سيظل يضيء دروب الأجيال القادمة. كما أعرب شيخ الأزهر عن خالص التعازي والمواساة لأسرته وذويه وللمسلمين كافة، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وفي سياق منفصل، حذرت الإعلامية نشأت الديهي من أن المنطقة تمر بلحظات عصيبة، وأن العالم يراقب بقلق بالغ تطورات الأوضاع، متوقعًا عودة شبح الحرب في أي لحظة.

وأشارت الديهي إلى أن التوترات المتصاعدة في عدة مناطق، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والسياسية، تزيد من احتمالات اندلاع صراعات جديدة. وشددت على ضرورة الحذر والترقب، والعمل على احتواء الأزمات قبل تفاقمها. من جهته، تحدث المخرج وليد نبيل الحلفاوي عن والده الراحل، مؤكدًا أنه رفض الواسطة في مسيرته المهنية، وأن سيرته العطرة تمثل أعظم ميراث له. وأوضح الحلفاوي أن والده كان يؤمن بالعدالة والمساواة، وأن النجاح الحقيقي يأتي بالعمل الجاد والمثابرة.

وأشار إلى أن والده كان قدوة له في الأخلاق والقيم، وأن مبادئه ستظل دائمًا مصدر إلهام له. وفي تطور آخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة خاصة في منطقة بشتيل. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة التحرش وحماية الأطفال، وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.

وعلى صعيد آخر، تقدمت النائبة منى قشطة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه لوزير الصحة والسكان بشأن تيسير استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي. وأوضحت النائبة قشطة أن الدولة تسعى جاهدة لتعزيز جودة الحياة الصحية للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة الصحة تعليمات بتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة.

ومع ذلك، أشارت النائبة إلى أن الممارسة العملية لا تزال تواجه العديد من العقبات، حيث يضطر المواطن إلى القيام بمسار إداري طويل ومعقد للحصول على قرار العلاج، مما يمثل عبئًا كبيرًا عليه، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. كما عقد وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تمت مناقشة سبل تطوير منظومة الشكاوى وتعزيز وصول الخدمات للمواطنين. ودعا أعضاء المجلس القومي إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، وضمان حقوق الإنسان للجميع.

وفي سياق متصل، أصدر البرلمان بيانًا بشأن حادث قطار أسوان، مطالبًا بكشف أسباب الحوادث المتكررة، رغم القروض والاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في قطاع السكك الحديدية. وأكد البرلمان على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب وتجنب تكرار هذه الحوادث المأساوية





