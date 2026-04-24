أخبار مصر والعالم: استمرار مهرجان الإسماعيلية، وتصعيد غزة، واقتراح تخفيض سن الحضانة، وتطورات الملف النووي الإيراني

نظرة عامة على أهم الأحداث الجارية في مصر والعالم، بما في ذلك استمرار مهرجان الإسماعيلية السينمائي، وتصعيد العنف في غزة، واقتراح تعديل قانون الحضانة، وجهود حل الأزمة النووية الإيرانية.

أعلن أحمد صالح رئيس الهيئة العامة للسينما المصرية عن استمرار تنظيم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، نافياً بذلك الشائعات التي ترددت حول إلغائه. وأكد صالح أن الرقابة الإدارية ستقوم بالتحقيق وتحديد المسؤول عن الأزمة التي عصفت بالدورة السادسة والعشرين للمهرجان، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السينمائية والثقافية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة لتجاوز العقبات وضمان تنظيم دورة ناجحة تعكس مكانة مصر كمركز ثقافي وصناعي للسينما في المنطقة. هذا التأكيد جاء في رد مباشر على الانتقادات الموجهة للهيئة بشأن إدارة المهرجان وتأخر الإعلانات المتعلقة به. من جهة أخرى، أدانت حركة حماس بشدة التصعيد الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه يعكس نهجاً دموياً وفاشياً غير مسبوق. وأكدت الحركة أن هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الفلسطينيين. كما حذرت من التداعيات الخطيرة للتصعيد على الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مواقع مختلفة في غزة، وارتفاع عدد الضحايا والجرحى. وفي سياق الشأن التشريعي، تقدمت النائبة فاطمة عادل باقتراح لتخفيض سن الحضانة إلى تسع سنوات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في المجتمع.

وأوضحت النائبة أن هذا الاقتراح يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان مستقبلهم، مؤكدة أن الخلاف حول هذا الموضوع ليس سوى صراع على المصالح الشخصية. وأشارت إلى أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في قوانين الأحوال الشخصية لتواكب التطورات الاجتماعية والثقافية. في المقابل، يرى معارضون للاقتراح أنه قد يؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة المشاكل الاجتماعية. أما على الصعيد الرياضي، تواجه أربعة لاعبين من النادي الأهلي خطر الغياب عن مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك بسبب تراكم الإنذارات.

ومن المتوقع أن يعقد الجهاز الفني للأهلي اجتماعاً لتحديد اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من المباراة. وفي تطورات أخرى، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأمريكية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة النووية الإيرانية. وأضاف ترامب أنه لا يعرف بعد تفاصيل هذا العرض، ولكنه أكد أن أي اتفاق يجب أن يشمل تخلي إيران عن برنامجها النووي والسماح بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع وفد إيراني. يأتي هذا في وقت عبر فيه ترامب عن قلقه بشأن القيادة الإيرانية، مشيراً إلى أن هناك انقسامات داخلية في القيادة الإيرانية. كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة تتعامل مع الأشخاص الذين يتولون المسؤولية حالياً في إيران.

من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن تجاهل القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية سيحولها إلى قنبلة موقوتة، داعياً إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة





مهرجان الإسماعيلية غزة الحضانة إيران ترامب

