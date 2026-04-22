أخبار لبنان وإسبانيا: قانون الأسرة، توقيت صيفي، وفوز برشلونة

نظرة عامة على آخر التطورات في لبنان وإسبانيا، بما في ذلك قانون الأسرة المسيحي، بدء التوقيت الصيفي، وفوز برشلونة على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

أكد مجلس الوزراء أن قانون الأسرة الخاص بالمسيحيين هو نتاج حوار مجتمعي واسع النطاق، يهدف إلى تحقيق توافق مجتمعي حول هذا الموضوع الهام. وأشار المجلس إلى أن القانون يراعي خصوصيات الطوائف المسيحية المختلفة، ويعكس التزام الحكومة بحماية حقوق جميع المواطنين على قدم المساواة.

وأوضح المجلس أن عملية صياغة القانون استغرقت وقتًا طويلاً، وشملت مشاورات مكثفة مع ممثلي الكنائس المسيحية، وخبراء قانونيين، ومجتمع مدني، بهدف الوصول إلى نص قانوني عادل ومتوازن يلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية. كما شدد المجلس على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز التسامح الديني، واحترام التنوع الثقافي في لبنان. وفي سياق منفصل، أعربت الحكومة عن قلقها العميق إزاء تقارير تفيد بتسلل مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين إلى جنوب لبنان، ومطالبتهم بالاستيطان في المنطقة.

واعتبرت الحكومة هذه الخطوة استفزازية وغير مقبولة، وتمثل انتهاكًا واضحًا للسيادة اللبنانية. وشددت على أن لبنان لن يتسامح مطلقًا مع أي محاولة لتهديد أمنه واستقراره، وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حدوده وأراضيه. ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه التصرفات الاستفزازية، والضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات. من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد اعتبارًا من الغد، على أن يستمر حتى نهاية الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.

ويهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول، وتوفير الطاقة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ودعت الحكومة المواطنين إلى تعديل ساعاتهم وفقًا للتوقيت الصيفي الجديد. وفي عالم كرة القدم، حقق فريق برشلونة الإسباني فوزًا ثمينًا على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإسباني. وجاء هدف الفوز الوحيد عن طريق النجم الشاب لامين يامال في الدقيقة 40 من الشوط الأول، من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في سباقه نحو لقب الدوري.

شهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب برشلونة، حيث بلغت نسبة استحواذ الفريق 63% مقابل 37% لصالح سيلتا فيجو. وعلى الرغم من السيطرة الكبيرة، لم يتمكن برشلونة من إضافة المزيد من الأهداف، بسبب تماسك دفاع سيلتا فيجو، وتألق حارس مرماه. كما شهدت المباراة بعض اللحظات المقلقة لفريق برشلونة، بعد إصابة لامين يامال في الدقيقة 43، مما استدعى استبداله بروني باردجي. كما تعرض المدافع جواو كانسيلو للإصابة، ليشارك بدلًا منه أليخاندرو بالدي.

وبهذا الفوز، عزز برشلونة موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 82 نقطة، بينما ظل سيلتا فيجو في المركز السابع برصيد 44 نقطة. من المتوقع أن يواجه برشلونة تحديًا كبيرًا في المباريات القادمة، خاصة في ظل الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين الأساسيين. لكن الفريق الكتالوني يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين القادرين على تعويض الغيابات، وتحقيق الفوز في المباريات المتبقية. وسيحرص الجهاز الفني للفريق على تجهيز اللاعبين البدلاء بشكل جيد، ليكونوا على أتم الاستعداد للمشاركة في المباريات القادمة.

كما سيولي الجهاز الفني اهتمامًا خاصًا بتأهيل اللاعبين المصابين، لعودتهم إلى الفريق في أقرب وقت ممكن. ويأمل جمهور برشلونة في أن يتمكن الفريق من الحفاظ على صدارة الدوري، وتحقيق لقب البطولة في نهاية الموسم





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines