يُحذر من أخطاء شائعة في توزيع لحوم الأضحية التي قد تؤدي إلى فساد اللحوم أو التسبب في مشكلات صحية، ويُنصح بالاهتمام بالنظافة وسلامة التخزين والنقل.

مع أجواء عيد الأضحى وحرص كثير من الأسر على توزيع لحوم الأضاحي على الأقارب والمحتاجين، يقع البعض في أخطاء شائعة قد تؤدي إلى فساد اللحوم أو التسبب في مشكلات صحية ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والزحام خلال أيام العيد.

ويؤكد الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة، أن طريقة التعامل مع اللحوم بعد الذبح لا تقل أهمية عن الذبح نفسه، لأن التخزين أو التوزيع الخاطئ قد يزيد خطر التلوث أو التلف السريع للحوم. ويعد توزيع اللحوم وهي ساخنة من أكثر الأخطاء المنتشرة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الرطوبة داخل الأكياس وسرعة نمو البكتيريا وظهور روائح غير طبيعية وفساد اللحوم بسرعة. ويُنصح بترك اللحوم تهدأ قليلًا في مكان نظيف وجيد التهوية قبل التعبئة والتوزيع.

ويُفضل استخدام أكياس نظيفة ومحكمة ومخصصة لحفظ الطعام، وترك اللحوم لفترات طويلة في الحرم قد يزيد خطر فسادها سريعًا في درجات الحرارة المرتفعة. ويُفضل تقسيم اللحوم إلى حصص متوسطة تناسب احتياجات الأسرة، وإهمال النظافة أثناء التقطيع قد ينقل البكتيريا للحوم بسهولة، خاصة مع التعامل مع الأحشاء الداخلية أو الدماء. وتوزيع اللحوم دون تبريد مناسب قد يؤثر على جودتها وسلامتها الغذائية، خاصة في الصيف.

ويحذر متخصصون اجتماعيون من تصوير المحتاجين أو نشر صور توزيع اللحوم بطريقة قد تجرح مشاعر البعض أو تقلل من كرامتهم، مؤكدين أن الهدف الأساسي من الأضحية هو التكافل والرحمة. ويُفضل التأكد من أن اللحوم سليمة الرائحة طبيعية اللون محفوظة جيدًا، لأن توزيع لحوم غير صالحة قد يسبب أضرارًا صحية خطيرة. ويُنصح المتخصصون بتهوية اللحوم بعد الذبح و تقسيمها سريعًا وحفظها في أكياس نظيفة وتقليل بقائها خارج التبريد وتوصيلها للمستحقين في أسرع وقت.

وتناول اللحوم المخزنة أو الموزعة بشكل خاطئ قد يؤدي إلى القيء والإسهال وألام المعدة وارتفاع الحرارة والجفاف، وقد تصبح الحالة خطيرة لدى الأطفال وكبار السن. ويُفضل الاهتمام بالنظافة وسلامة التخزين والنقل حتى تصل اللحوم للمحتاجين بصورة صحية وآمنة، دون التسبب في أي أضرار أو مشكلات صحية خلال أيام العيد





