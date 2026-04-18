أخطاء شائعة عند تسخين الطعام تهدد صحتك: كيف تتجنبها؟

يكشف خبراء التغذية عن أطعمة شائعة يتم تسخينها بشكل خاطئ يوميًا، مما قد يحولها إلى مصدر خطر صحي. تعرف على الأطعمة التي تحتاج إلى حذر وطرق التسخين الآمنة لتجنب التسمم الغذائي.

في ظل تسارع وتيرة الحياة المعاصرة، أصبح تسخين الطعام من الممارسات اليومية الأساسية في معظم المنازل، سواء بهدف توفير الوقت الثمين أو لإعادة استهلاك بقايا الوجبات الشهية. ولكن، ما يغيب عن وعي الكثيرين هو أن الطريقة التي نعيد بها تسخين بعض الأطعمة قد تحولها من وجبة مغذية إلى مصدر محتمل للخطر على صحتنا.

تؤكد التقارير الحديثة في مجال سلامة الغذاء والتغذية أن طريقة تسخين الطعام لا تقل أهمية بأي حال من الأحوال عن طريقة طهيه الأصلية؛ فالتعامل غير السليم مع بعض الأطعمة أثناء إعادة تسخينها قد يؤدي إلى فقدان قيمتها الغذائية الهامة، أو ما هو أخطر من ذلك، تكوّن مواد ضارة قد تؤثر سلباً على صحة الإنسان على المدى القصير والطويل. إن إهمال هذه الجوانب قد يفتح الباب أمام مشكلات صحية لا تُحمد عقباها، مما يستدعي الوعي الكامل بهذه الممارسات وتطبيقها بحذر ودقة. يُسلط الدكتور عبد الرحمن شمس، وهو خبير في مجال التغذية، الضوء في تصريحات خاصة له على مجموعة من الأطعمة التي تدخل في قائمة التسخين اليومي في غالبية البيوت، والتي تستوجب تطبيق أقصى درجات الحذر والاحتياط عند إعادة تسخينها. ومن أبرز هذه الأطعمة التي تحتاج إلى اهتمام خاص: الأرز، الذي يُعد من أكثر الأطعمة عرضة للتلوث السريع والخطير إذا ما تُرك خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، حيث يمكن للبكتيريا الخطيرة أن تنمو فيه بسهولة. وعند إعادة تسخينه، فإن عدم كفاية درجة الحرارة قد لا يتمكن من القضاء على هذه السموم المتكونة، مما يعرض الشخص للخطر. تليها البطاطس، التي قد تتكوّن بداخلها بكتيريا ضارة إذا ما تم تركها بعد الطهي دون تبريد مناسب وسريع. وحتى عند إعادة تسخينها، فإن هذه الخطوة لا تضمن بالضرورة التخلص من المخاطر الكامنة. أما الدجاج، فعند إعادة تسخينه بطريقة غير صحيحة، يمكن أن يتأثر تركيب البروتين فيه، مما قد يؤدي إلى مشاكل هضمية مزعجة، خاصة إذا لم يتم التأكد من تسخينه بشكل كافٍ من الداخل. السبانخ وغيرها من الخضروات الورقية، تحتوي على نسب من النترات التي قد تتحول بفعل التسخين المتكرر إلى مركبات غير صحية، مما يستوجب التعامل معها بحذر شديد عند إعادة التسخين. وأخيراً، البيض المطهو، فعند إعادة تسخينه مرة أخرى، قد تطرأ تغييرات على تركيبه وتكوينه، مما قد يتسبب في اضطرابات بالجهاز الهضمي لدى بعض الأفراد. كل هذه الأطعمة، رغم شعبيتها، تحمل مخاطر كامنة عند التعامل معها بشكل خاطئ. تكمن الخطورة الحقيقية ليس فقط في نوع الطعام نفسه، بل في طريقة التعامل معه وتخزينه وتسخينه. يحذر المختصون من أن تراكم بقايا الطعام في الثلاجة لفترات طويلة، أو تركها خارجها في ظروف غير صحية، يعزز من نمو وانتشار الكائنات الدقيقة الضارة. وعند إعادة التسخين، إذا لم تصل درجة الحرارة إلى المستوى الكافي للقضاء على هذه الميكروبات، فإن المخاطر تتضاعف. هذه العوامل مجتمعة، سواء كانت بكتيريا أو سموماً ميكروبية، قد تتكاثر بكميات كبيرة أو تتكون مواد سامة غير مرئية بالعين المجردة، مما يعرض صحة الإنسان للخطر. في بعض الأحيان، قد تظهر على الشخص أعراض تحذيرية تشير إلى وجود مشكلة صحية مرتبطة بتناول طعام تم تسخينه بشكل خاطئ، مثل الشعور بالغثيان، آلام في البطن، الإسهال، القيء، أو حتى الحمى. في حال تكرار هذه الأعراض، يُنصح بشدة بمراجعة الطبيب المختص، مع ضرورة الاهتمام الفائق بطرق حفظ الطعام وتسخينه بشكل آمن وسليم. لتجنب هذه المخاطر المحتملة، يقدم خبراء التغذية مجموعة من الإرشادات والتوصيات الهامة. أولاً، يُفضل دائماً استهلاك الطعام المطبوخ طازجاً قدر الإمكان. ثانياً، عند حفظ بقايا الطعام، يجب تبريدها بسرعة ووضعها في أوعية محكمة الإغلاق وتخزينها في الثلاجة فور أن تبرد قليلاً. ثالثاً، عند إعادة التسخين، يجب التأكد من وصول الطعام إلى درجة حرارة داخلية مناسبة تضمن القضاء على أي بكتيريا قد تكون تكونت. رابعاً، تجنب إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة واحدة، فهذا يزيد من احتمالية نمو البكتيريا وتكون السموم. خامساً، في حال الشك في سلامة الطعام، من الأفضل التخلص منه وعدم المخاطرة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اتباع حلول عملية كبدائل أكثر أمانًا بدلًا من إعادة التسخين المتكرر، مثل طهي كميات صغيرة تكفي للاستهلاك الفوري، أو استخدام تقنيات طهي مختلفة لبقايا الطعام بدلاً من مجرد التسخين التقليدي، مثل استخدامها كعناصر في أطباق جديدة ومبتكرة. إن الوعي بهذه الأخطاء واتباع الممارسات الصحية السليمة هو استثمار مباشر في صحة الفرد وعائلته





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تسخين الطعام سلامة الغذاء تسمم غذائي نصائح صحية بكتيريا الطعام

United States Latest News, United States Headlines