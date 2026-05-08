أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد.. أخصائي التغذية يكشف العادات الخاطئة التي تفاقم الأعراض

كشف أخصائي اللياقة البدنية والتغذية عن العادات اليومية الخاطئة التي تزيد من أعراض الروماتويد، مؤكدًا أن التغذية الصحية والنشاط البدني يلعبان دورًا حيويًا في التحكم في الالتهاب وتخفيف الألم. وأوضح أن إهمال الحركة، السهر، التوتر، والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية من أبرز العوامل التي تفاقم الأعراض.

أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، أن بعض العادات اليومية الخاطئة قد تؤدي إلى زيادة أعراض الروماتويد بشكل ملحوظ، حتى مع الالتزام بالعلاج.

وأوضح أن أسلوب الحياة والتغذية يلعبان دورًا أساسيًا في التحكم في الالتهاب وتخفيف ألم المفاصل. وقال القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن مرض الروماتويد من الأمراض المناعية المزمنة التي تسبب التهاب المفاصل والشعور بالألم والتيبس، خاصة في ساعات الصباح.

وأشار إلى أن هناك أخطاء شائعة يقع فيها المرضى دون الانتباه لتأثيرها المباشر على حالتهم الصحية، ومن أبرزها: إهمال الحركة والنشاط البدني، حيث أن قلة الحركة لفترات طويلة تؤدي إلى زيادة تيبس المفاصل والشعور بالألم، خاصة عند الاستيقاظ صباحًا. وأضاف أن المشي الخفيف أو التمارين البسيطة تساعدان على تحسين مرونة المفاصل وتقليل الالتهاب.

كما حذر من السهر وقلة النوم، حيث أن اضطراب النوم أو عدم الحصول على ساعات كافية من الراحة يرفع من مستويات الالتهاب داخل الجسم، مما يزيد الإحساس بالإرهاق وألم المفاصل لدى مرضى الروماتويد. وحذر أخصائي التغذية العلاجية من التوقف عن تناول أدوية الروماتويد بمجرد تحسن الأعراض، لأن ذلك قد يؤدي إلى عودة الالتهاب بصورة أقوى وزيادة المضاعفات على المفاصل.

وأشار إلى أن الحالة النفسية تؤثر بشكل مباشر على شدة أعراض الروماتويد، موضحًا أن التوتر المزمن قد يساهم في زيادة الالتهابات والشعور بالألم. كما أكد القيعي أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة والمقليات والسكريات قد يزيد من حدة الالتهابات مع الوقت، ما ينعكس سلبًا على صحة المفاصل.

وأوضح الدكتور معتز القيعي أن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين جودة الحياة لدى مرضى الروماتويد، مشيرًا إلى أن بعض الأطعمة تمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ومنها الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 التي تساعد في تقليل التهاب المفاصل. كما ذكر الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والبروكلي، لاحتوائها على مضادات أكسدة وفيتامينات تدعم المناعة وصحة المفاصل. وأشار إلى أن زيت الزيتون يساعد على تقليل الالتهاب، ويفضل استخدامه بدلًا من الدهون الصناعية.

كما أوضح أن المكسرات مثل الجوز واللوز بكميات معتدلة، لاحتوائها على دهون صحية مفيدة للجسم. كما أشار إلى أن الكركم والزنجبيل قد يلعبان دورًا في تهدئة الالتهابات لدى بعض المرضى. كما ذكر الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والفراولة والبرتقال، لاحتوائها على فيتامين C ومركبات تساعد في مقاومة الالتهاب. وحذر أخصائي التغذية العلاجية من الإفراط في تناول المقليات، السكريات والحلويات، الوجبات السريعة، اللحوم المصنعة، والمشروبات الغازية.

وأكد أن زيادة الوزن تمثل ضغطًا إضافيًا على المفاصل، ما يؤدي إلى تفاقم الألم وصعوبة الحركة. وشدد الدكتور معتز القيعي على أن التغذية الصحية وحدها لا تكفي لعلاج الروماتويد، لكنها تعتبر جزءًا مهمًا بجانب العلاج الدوائي والمتابعة الطبية المنتظمة، مؤكدًا أن الالتزام بالحركة اليومية والنوم الجيد وتقليل التوتر يساعد بشكل كبير في السيطرة على الأعراض





