أخطاء بسيطة في استخدام أجهزة التكييف يزيد من خطر الحرائق

يُشدد على أهمية الصيانة الدورية للتكييف وتجنب استخدام مواد كيميائية غير مخصصة في تنظيف الجهاز. ويتوافق هذا مع ما ذكره فني التكييفات عماد محمد في حديثه للوطن، حيث يُشير إلى أن مشكلة الحرائق تبدأ بعلامات تحذيرية يتجاهلها المستخدم، مثل ضعف التبريد أو صدور أصوات غير معتادة من الجهاز أو ارتفاع ملحوظ في درجة حرارته أثناء التشغيل. وهذه المؤشرات قد تعني وجود خلل داخلي يحتاج إلى تدخل فني سريع قبل تفاقم المشكلة. ويتضمن ذلك تراكم الأتربة والأوساخ داخل الجهاز، خاصة على المكثف، مما يعيق قدرته على طرد الحرارة بشكل طبيعي ومع استمرار التشغيل يرتفع الضغط ودرجة الحرارة داخل الجهاز، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تلف الضاغط الذي يعد العنصر الأساسي في دورة التبريد. كما أن تسرب غاز التبريد أو وجود تلف في مواسير التبريد يمثل خطرا كبيرا حيث يؤدي إلى ضعف كفاءة الجهاز وزيادة الضغط الداخلي، ما قد يسبب أعطال يكون لها دور رئيسي في حدوث الحرائق، سواء بسبب تلف الأسلاك أو استخدام مصدر كهربائي غير مناسب لقدرة الجهاز، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأسلاك وحدوث ماس كهربائي. لذلك، يُفضل عدم تشغيل الجهاز لساعات متواصلة دون فواصل وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل. كما يجب إجراء صيانة دورية للتكييف مرتين سنويا على الأقل، وتنظيف الفلاتر بشكل منتظم، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية. وعلاوة على ذلك، يُشدد على أهمية عدم استخدام مواد كيميائية غير مخصصة في تنظيف الجهاز، حيث قد تسبب أضرارا داخلية وقد يحدث عنها حريق في النهاية. وبهذه الطريقة، يمكن الحد من مخاطر الحرائق وتعطيل أجهزة التكييف بشكل مستمر.

مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الاعتماد على أجهزة ال تكييف بشكل يومي ولساعات طويلة خاصة في أوقات النهار، مما يرفع من احتمالية تعرض هذه الأجهزة للأعطال أو حتى ال حرائق في بعض الحالات، خاصة مع سوء الاستخدام أو غياب ال صيانة الدورية.

يُشير فني التكييفات عماد محمد إلى أن مشكلة الحرائق تبدأ بعلامات تحذيرية يتجاهلها المستخدم، مثل ضعف التبريد أو صدور أصوات غير معتادة من الجهاز أو ارتفاع ملحوظ في درجة حرارته أثناء التشغيل. وهذه المؤشرات قد تعني وجود خلل داخلي يحتاج إلى تدخل فني سريع قبل تفاقم المشكلة.

تراكم الأتربة والأوساخ داخل الجهاز، خاصة على المكثف، مما يعيق قدرته على طرد الحرارة بشكل طبيعي ومع استمرار التشغيل يرتفع الضغط ودرجة الحرارة داخل الجهاز، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تلف الضاغط الذي يعد العنصر الأساسي في دورة التبريد. كما أن تسرب غاز التبريد أو وجود تلف في مواسير التبريد يمثل خطرا كبيرا حيث يؤدي إلى ضعف كفاءة الجهاز وزيادة الضغط الداخلي، ما قد يسبب أعطال يكون لها دور رئيسي في حدوث الحرائق، سواء بسبب تلف الأسلاك أو استخدام مصدر كهربائي غير مناسب لقدرة الجهاز، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الأسلاك وحدوث ماس كهربائي.

لذلك، يُفضل عدم تشغيل الجهاز لساعات متواصلة دون فواصل وفصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل. كما يجب إجراء صيانة دورية للتكييف مرتين سنويا على الأقل، وتنظيف الفلاتر بشكل منتظم، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية. وعلاوة على ذلك، يُشدد على أهمية عدم استخدام مواد كيميائية غير مخصصة في تنظيف الجهاز، حيث قد تسبب أضرارا داخلية وقد يحدث عنها حريق في النهاية. وبهذه الطريقة، يمكن الحد من مخاطر الحرائق وتعطيل أجهزة التكييف بشكل مستمر





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تكييف حرائق صيانة مواد كيميائية توصيلات كهربائية

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