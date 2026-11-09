أخطاء استخدام البوتاجاز التي تهدد سلامة الأسرة في المطبخ

تعرف على أبرز أخطاء استخدام البوتاجاز في المطبخ، من ترك الطعام على النار إلى تجاهل رائحة الغاز، وطرق الوقاية من الحروق والتسرب لحماية الأسرة.

يعد البوتاجاز من الأجهزة الأساسية في المطبخ، إذ تعتمد عليه المرأة يوميًا في إعداد الوجبات المختلفة. غير أن الاستخدام غير الصحيح لهذا الجهاز قد يعرض المرأة وأسرتها لمخاطر متعددة، تبدأ من احتراق الطعام وتلف الأواني، وقد تصل إلى الحروق و حرائق المطبخ و تسرب الغاز.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن بعض النساء يرتكبن أخطاء أثناء التعامل مع البوتاجاز دون إدراك خطورتها، سواء بسبب التسرع أو الانشغال بأعمال المنزل أو الاعتماد على عادات غير سليمة. ولذلك يصبح التعرف على هذه الأخطاء وتجنبها ضرورة للحفاظ على سلامة أفراد الأسرة.

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ترك الطعام على النار وضبط درجة الحرارة

تتمثل أكثر أخطاء البوتاجاز شيوعًا في ترك الطعام على النار والانشغال بأعمال أخرى داخل المنزل، خاصة عند إعداد الأطعمة التي تحتاج إلى وقت طويل. وقد يؤدي ذلك إلى احتراق الطعام أو جفاف السوائل داخل الإناء، كما قد يتسبب في اشتعال الدهون إذا ارتفعت حرارتها بصورة كبيرة.

ينبغي متابعة الطعام بانتظام أثناء الطهي وعدم مغادرة المطبخ لفترات طويلة، خاصة عند القلي أو استخدام درجات حرارة مرتفعة. وإذا اضطرت المرأة إلى الابتعاد عن الموقد، فالأفضل إطفاؤه قبل ذلك.

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أما استخدام أعلى درجة حرارة بهدف إنجاز الطعام بسرعة، فقد يؤدي إلى احتراق الطبقة الخارجية قبل نضج الأجزاء الداخلية، فضلًا عن التصاق المكونات بالأواني وتغير مذاقها. والأفضل اختيار الحرارة المناسبة لكل مرحلة من مراحل الطهي، ثم خفضها حتى ينضج الطعام بصورة متساوية.

يؤثر حجم الإناء مقارنة بحجم عين البوتاجاز في كفاءة الطهي. فاستخدام إناء صغير على شعلة كبيرة قد يؤدي إلى امتداد اللهب حول جوانبه ووصول الحرارة إلى المقابض، بينما لا يوزع الإناء الكبير جدًا على شعلة صغيرة الحرارة بصورة مناسبة.

تسرب الغاز وإجراءات التعامل مع الرائحة

يعد تجاهل رائحة الغاز من الأخطاء الخطيرة، إذ قد تكون علامة على تسرب يحتاج إلى التعامل معه فورًا وعدم افتراض أنها ستختفي من تلقاء نفسها. وعند الاشتباه في التسرب، يجب عدم إشعال أعواد الثقاب أو استخدام الولاعات.

كما ينبغي عدم تشغيل أو إيقاف مفاتيح الكهرباء أو الأجهزة الكهربائية، مع إغلاق مصدر الغاز إذا كان ذلك آمنًا. ثم تُفتح الأبواب والنوافذ للتهوية دون تشغيل المراوح الكهربائية، ويغادر الشخص المكان ويتصل بالطوارئ أو بشركة الغاز من الخارج.

ومن الأخطاء المرتبطة بالإشعال تكرار المحاولة أكثر من مرة دون التأكد من خروج الغاز أو انطفاء الشعلة السابقة، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم الغاز وزيادة خطر الاشتعال المفاجئ. لذلك يجب إغلاق المفتاح وتهوية المكان والانتظار حتى يتبدد الغاز قبل المحاولة مجددًا.

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صيانة الخرطوم وحماية الأطفال في المطبخ

يمكن أن يؤدي تلف خرطوم الغاز أو تشقق الوصلات أو عدم إحكام تركيبها إلى حدوث تسرب، لذلك لا ينبغي الانتظار حتى تظهر مشكلة واضحة قبل فحصها. ويوصى بالتأكد دوريًا من سلامة الخرطوم والمنظم والوصلات، والاستعانة بفني متخصص عند ملاحظة أي تلف.

ولا يجوز استخدام وسائل بدائية لإصلاح التسرب أو اختباره باستخدام اللهب. كما تنبه المعلومات إلى أهمية تنظيف البوتاجاز بانتظام بعد التأكد من إطفائه وبرودة سطحه، وإزالة بقايا الطعام والدهون من العيون والحوامل.

يشكل الأطفال فئة معرضة للخطر بسبب الفضول أو محاولة لمس الأواني الساخنة، وهو ما قد يعرضهم للحروق أو سقوط الطعام الساخن عليهم. لذلك ينبغي إبعادهم عن منطقة الطهي، واستخدام العيون الخلفية قدر الإمكان، وتوجيه مقابض الأواني إلى الداخل.

كما يجب إبعاد المواد القابلة للاشتعال، مثل فوط المطبخ والمناديل الورقية وزجاجات الزيوت، عن عيون البوتاجاز، لتفادي خطر الاشتعال عند تحريك الأواني أو تطاير الدهون الساخنة.