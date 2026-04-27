أخ يناشد أهل الخير للصلح بينه وبين شقيقه بعد خلافات الميراث

قصة مأساوية لإخوة تحولوا إلى خصوم بسبب الميراث، حيث وصلت الخلافات إلى ساحات المحاكم والسجون، والأخ يناشد للصلح لإنهاء المعاناة.

لم يكن في الحسبان أن تتحول ذكريات الطفولة الجميلة والعيش تحت سقف واحد، الذي يجمع الأهل والأحبة، إلى ساحات معارك قانونية مريرة، وقاعات محاكم تعج بالاتهامات، وأقسام شرطة تشهد على تفكك الروابط ال أسر ية.

قصة مأساوية تتجسد في خلافات الميراث التي تحول الإخوة إلى خصوم، وتضعهم وجهاً لوجه في صراع مدمر، بين أحكام بالسجن القاسية وخوف دائم على مستقبل العائلة بأكملها. لقد أصبحت هذه القصة نموذجاً مؤلماً ومثيراً للأسى، يوضح كيف يمكن للخلافات المالية أن تتحول إلى مأساة إنسانية تهدد الجميع، وتدمر الأسر وتترك ندوباً عميقة في النفوس.

شارك الأخ المكلوم تفاصيل قصته المؤلمة خلال لقاء مع الإعلامية نهال طايل في برنامج 'تفاصيل' على قناة 'صدى البلد2'، حيث سرد مأساة عائلته التي بدأت بعد وفاة والدهم عام 1988. أوضح أنه وأشقائه الخمسة، الذين ينقسمون بين أمين، تربوا جميعاً على يد أخيهم الأكبر الذي تولى رعايتهم واحتضانهم بعد وفاة والدهم، وكان بمثابة الأب لهم جميعاً. ومع مرور الوقت، وبعد أن أصبح لكل منهم منزله الخاص، ظهرت الخلافات حول تقسيم الميراث.

وأضاف الأخ المكلوم: 'عندما حاولنا تحديد حصصنا من الميراث، رفض أخي الأكبر الاعتراف بحقوقنا، وأصر على أن كل شيء ملكه، وأنه سيتصرف فيه كما يشاء، دون أن يكون ملزماً بأي شيء'. وتابع الأخ المكلوم بأسى: 'أخي شخص عنيد ومتصلب الرأي، ووصل بنا الخلاف إلى طريق مسدود. قام أحد المقربين بتحريضه على حبسنا، فرفع دعاوى قضائية ضدنا، وحصل كل واحد منا على حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، بينما حُكم عليّ بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة'.

لم يستسلم الأخ المكلوم، وبدأ في جمع الأدلة لإثبات أن الأوراق التي استند إليها الحكم مزورة. وعندما نجح في ذلك، صدر حكم بإدانة أخيه، وحكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، ثم لمدة عشر سنوات حضورياً. لكن الأخ المكلوم لم يفرح بهذا الحكم، بل زاد قلقه على مصير إخوته وأسرهم. وتساءل بأسى: 'إخواتي يعانون من أمراض خطيرة، أحدهم مريض بالقلب والآخر بالضغط، فهل سيتحملون قسوة السجن؟

وماذا عن الأسر التي تركت ورائها، أطفالي وأطفال إخوتي، كل واحد منهم لديه أربعة أو خمسة أطفال؟ ما هي النتائج التي ستترتب على ذلك؟

'. وأكد الأخ المكلوم أن لا أحد في هذه المعركة الخاسرة قد فاز، وأن الجميع خسروا الكثير. وأضاف: 'أنا أرى أن المستقبل يحمل المزيد من الأسوأ، والحل الوحيد هو الصلح. لا يوجد حل آخر يمكن أن يحل هذه المشكلة إلا الصلح'.

وأنهى الأخ المكلوم حديثه بنداء مؤثر: 'إذا طلب مني أن أقبل يد أخي، فسأفعل ذلك بكل سرور. أنا أناشد أهل الخير والمسؤولين التدخل للصلح بيني وبين أخي، وإنهاء هذه المعاناة'. إنها قصة تدمي القلوب، وتدعو إلى التفكير في قيمة الروابط الأسرية وأهمية التسامح والصلح





ميراث خلافات عائلية صلح سجن أسر تسامح علاقات أسرية قضايا اجتماعية

