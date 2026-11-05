أدريان شاين يؤكد زوال أسطورة وحش لوخ نيس بعد 50 عاماً من البحث العلمي

الكاتب والباحث البريطاني أدريان شاين يستبعد وجود الوحش الأسطوري في بحيرة لوخ نيس اسكتلندا، ويعزو المشاهدات لظواهر طبيعية وخرافات شعبية في كتابه الجديد.

أعلن الباحث البريطاني المخضرم أدريان شاين ، البالغ من العمر 76 عاماً، أن وحش بحيرة لوخ نيس المعروف شعبياً باسم " نيسي" ليس سوى أسطورة، وأن كل المشاهدات المرتبطة به تفتقر إلى الأساس العلمي الملموس. وأكد شاين في كتابه الجديد بعنوان "رؤية عالم طبيعة للغز لوخ نيس" أن السمعة الاستمرارية لهذا الكائن الغامض لا تنبع من وجود حيوان من عصور ما قبل التاريخ، بل ترتبط بمجموعة من الظواهر الطبيعية غير المألوفة وكيفية تفسير الناس لما تراه أعينهم.

من هو الباحث أدريان شاين

انتقل العالم إدريان شاين إلى مرتفعات اسكتلندا لأول مرة عام 1973، بهدف مخصص للتحقيق في التقارير الغامضة التي انتشرت عن بحيرة لوخ نيس. أسس في وقت لاحق مشروع "لوخ نيس"، وكرس عقوداً طويلة من حياته المهنية لفحص شهادات شهود العيان بدقة، واستكشاف الأعماق العكرة للبحيرة الشهيرة في اسكتلندا.

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يعود اهتمام شاين بالقصة إلى طفولته المبكرة، حيث قال إنه شاهد أول ثعبان بحري في حياته على الساحل الشرقي لإنجلترا عام 1957. وفي العام نفسه نفسه، تعرف على قصة وحش بحيرة لوخ نيس، وهو ما أشعل فضوله العلمي لبدء رحلة التحليل والنقد المنهجي.

تفسير المشاهدات الغامضة

بعد نحو 50 عاماً من البحث والتحقيق، خلص شاين إلى أن كثيرًا من المشاهدات المزعومة يمكن تفسيرها بالخصائص الطبيعية غير المعتادة للبحيرة. أرجع ذلك إلى الطريقة التي يدرك بها الإنسان الأشكال والحركة في المياه الضبابية أو المضطربة، مما يخلق وهماً بصرياً للكائنات الضخمة.

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أوضح شاين أنه بحلول عام 1975، بدأ يشكك في هذه الروايات المتضخمة، حيث لاحظ أن الناس يتحدثون عن رؤية حيوانات ضخمة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم كانوا يشاهدون حيوانات ضخمة بالفعل. يرى الخبير أن تجارب شهود العيان تستحق الاهتمام والفحص، لكنها لا تثبت وجود كائن حي.

المسوحات العلمية السابقة

شارك أدريان شاين في عدد من أبرز المحاولات العلمية للكشف عن حقيقة الوحش الأسطوري، من بينها عملية "ديب سكان" التي استعانت بـ24 قاربًا مجهزًا بأجهزة السونار لمسح البحيرة الشاسعة. كما دعم مشروع "روزيته" عام 1994، الذي جمع عينات من الرواسب الموجودة في أعماقها للبحث عن أي دليل بيولوجي.

على الرغم من هذه الجهود البحثية المكثفة، يقر شاين بأنه لا يستطيع تقديم دليل قاطع يثبت عدم وجود الكائن الأسطوري بشكل مطلق. لكنه يرجح بقوة أن الغموض المحيط بالبحيرة ناتج عن عوامل بيئية معقدة وليس عن حيوان مفقود.

الاستنتاج العلمي الجديد

أكد الباحث أنه لم يقضِ على وحش لوخ نيس، بل كتب دليلًا لفهمه كظاهرة نفسية وطبيعية. لا يرى شاين ضرورة للتشكيك في روايات الأشخاص الذين يؤكدون أنهم شاهدوا "نيسي"، بل يعتبرهم جزءاً من القصة الثقافية الغنية.

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بينما ألقت أبحاثه بظلال من الشك على احتمال وجود وحش حقيقي في أعماق البحيرة، يبدو أن لغز "نيسي" سيظل حاضرًا في الذاكرة الشعبية حتى بعد عقود طويلة من البحث. يستمر الجدل حول هذه الظاهرة كرمز للغموض البريطاني والإسكتلندي المشترك.