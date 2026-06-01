أدعية نبوية قبل النوم للمغفرة والرحمة

تعرف على أهم الأدعية والأذكار النبوية التي يسن للمسلم أن يقولها قبل النوم، فهي تجلب المغفرة والرحمة والسكينة وتقي من الكوابيس. تشمل الأدعية استغفار الله في ثلث الليل وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين والتكبير والتسبيح، مع الدعاء عند الاستيقاظ.

يغفل كثير من المسلمين عن فضائل الأذكار والدعوات التي ينبغي أن يختتم بها يومه قبل النوم. وردت في السنة النبوية أدعية وأذكار عظيمة تقال عند الخلود إلى الفراش، تحمل معاني التوحيد والتوكل وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى.

هذه الأذكار تهدف إلى جلب المغفرة والرحمة والسكينة، وتقي من رؤية الأحلام المزعجة. من أعظم هذه الأدعية ما رواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيمَ الَّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيُّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا".

وهذا بشارة عظيمة لمغفرة الذنوب ولو بلغت حدًّا لا يمكن حصره. وإلى جانب هذا الدعاء، هناك أعمال مستحبة قبل النوم حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها科学 الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بالإفتاء المصرية. وهي خمسة أعمال: أولها النوم على وضوء، إذ ورد في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن".

ثانيها قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين (قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها ثم يمسح بها جسده. ثالثها التكبير والتسبيح والتحميد عند النوم، كما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: "إذا أويتما إلى فراشكما، فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، فهذا خير لكما من خادم".

رابعة الدعاء عند الاستيقاظ في الليل، كأن يقول العبد: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم اغفر لي". خامسها الدعاء عند الاستيقاظ من النوم بالقول: "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، وإليه النشور".

إن الالتزام بهذه الأذكار والأدعية لا يقتصر على تحصيل الأجر والمغفرة فحسب، بل فيه حماية للعبد من وساوس الشيطان وكوابيس المنام.

لذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم هذه الأذكار حفظًا وفهمًا، وأن يداوم عليها ليلاً ونهارًا





أدعية قبل النوم أذكار النوم مغفرة الذنوب سنة النبي قبل النوم الحماية من الكوابيس الاستغفار

