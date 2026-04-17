أدعية جامعة في ساعة استجابة يوم الجمعة: كنوز من السنة النبوية

تستعرض هذه المقالة الأحاديث النبوية التي تبين فضل ساعة الاستجابة يوم الجمعة، وتقدم مجموعة من الأدعية الجامعة الشاملة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون عونًا للمسلمين في استغلال هذا الوقت المبارك في الدعاء والتضرع إلى الله.

تتزايد أهمية البحث عن أدعية جامعة وشاملة خلال ساعة الاستجابة يوم الجمعة ، استنادًا إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين فضل ال دعاء في هذا الوقت المبارك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ"، وهي ساعة خفيفة لا يدركها الكثيرون.

تتنوع أقوال العلماء حول تحديد وقت هذه الساعة، حيث تشير بعض الروايات إلى أنها تمتد "مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ"، بينما تربطها روايات أخرى بآخر ساعة بعد العصر وقبل غروب الشمس، كما في حديث الترمذي عن أنس رضي الله عنه: "التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ". ويؤكد حديث آخر رواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه أن يوم الجمعة فيه اثنتا عشرة ساعة، منها ساعة لا يُوجد عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا آتاه إياه، وأنها تُلتمس في آخر ساعة بعد العصر. ومن الأدعية الجامعة التي وردت في السنة النبوية، ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قائلاً: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وعَنْ يَمِينِي نُورًا، وعَنْ يَسارِي نُورًا، وفَوْقِي نُورًا، وتَحْتي نُورًا، وأَمامِي نُورًا، وخَلْفِي نُورًا، واجْعَلْ لي نُورًا". كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قائلًا: "ربِّ أَعِنِّي ولاَ تُعِن عليَّ وانصُرني ولاَ تنصُر عليَّ وامْكُر لي ولاَ تمْكُر عليَّ واهدني ويسِّرِ الْهدى لي وانصُرني على من بغى عليَّ، ربِّ اجعلني لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مطواعًا لَكَ مخبتًا إليْكَ أوَّاهًا منيبًا ربِّ تقبَّل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبِّت حجَّتي وسدِّد لساني واهدِ قلبي واسلُل سخيمةَ صدري". وتتضمن الأدعية المتعلقة بالرزق في ساعة الاستجابة: "اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين". وتبرز أهمية الدعاء المستمر والمتنوع، ليشمل مختلف جوانب الحياة الدينية والدنيوية. فمن الأدعية الهامة في هذه الساعة المباركة: "اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ وربَّ الأرضينَ وربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ فالقَ الحبِّ والنَّوى ومنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ أعوذُ بِكَ من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ والظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ والباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنِّي الدَّينَ وأغنني منَ الفقرِ". وكذلك دعاء: "اللَّهمَّ ربَّ السَّماواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ مُنْزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ العظيمِ أنتَ الأوَّلُ فليسَ قبلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخرُ فليسَ بعدَكَ شيءٌ وأنتَ الظَّاهرُ فليسَ فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليسَ دونَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأغنِنا منَ الفقرِ". وتتنوع الحاجات التي يدعى بها المسلم، كأن يدعو بما ورد: "اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ". ومن الأدعية الجامعة التي تجمع بين طلب النور والسكينة: "اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي". ولا ننسى التسبيح والتهليل في هذا الوقت المبارك، فقد ورد: "لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ". ومن الدعاء الشامل الذي يعوّل عليه المسلم في هذه الساعة: "اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ"





