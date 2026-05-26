أدعية عيد الأضحى 2026: نصوص مستحبة وأدعية يوم العيد المبارك

تعرف على مجموعة من أدعية عيد الأضحى 2026 المأثورة، بما في ذلك دعاء يوم العيد، وأدعية للمغفرة والعفو، وطلبات للخير والبركة. يمكن للمسلم أن يردد هذه الأدعية في هذا اليوم المبارك تقربا إلى الله وطلبا للأجر والثواب.

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتجه الكثير من المسلمين لاستيعاب معانيه الروحانية والسعي نحو التقرب إلى الله عز وجل بالأدعية المأثورة التي وردت عن السلف الصالح وتنقل عبر الأجيال، حيث أن الدعاء في هذا اليوم العظيم له مكانة خاصة كونه يتزامن مع مناسبات كالذكرى العاشرة لحج بيت الله الحرام والأضحية.

وتتنوع الأدعية ما بين التوسل بالله تعالى والاستغفار والطلب للثبات على الدين وطلب العفو والمغفرة، كما أن هناك دعاءات مختصة بهذا اليوم تطلب فيه الأمن واليسر والأجر العظيم، وهنا نستعرض مجموعة من الأدعية التي يقال فيها في عيد الأضحى المبارك للعام 2026.

من الأدعية المشهورة في هذا اليوم: دعاء يوم العيد الذي ورد عن بعض العلماء، قاله: "اللهم في عيد الاضحى هذا يوم مبارك، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم والطالب والراغب، والراهب وأنت الناظر في حوائجهم، فأسألك بجودك وكرمك أن تصلي على محمد وآله، وأسألك اللهم ربنا بأن لك الملك والحمد لا إله إلا أنت الحليم الكريم، الحنان المنان، ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن به عليهم تهديهم به إليك أو ترفع لهم عندك درجة أو تعطيهم به خيرا من خير الدنيا والآخرة أن توفر حظي ونصيبي منه".

كما ورد دعاء آخر يشمل معاني الاستعاذة بالله من الشر والاعتراف بالعبودية والنعمة: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". وكذلك هناك أدعية على طلب العفو والمغفرة، كقوله: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم"، وقوله: "اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني".

ويشمل الدعاء التماس الخير كله، حيث يقال: "اللهم أعد علينا هذا العيد عيد الاضحى باليمن والبركة، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتقبل من حجاج بيتك يا رب العالمين، اللهم أعده على الأمة الإسلامية بالسلام والراحة والأمان، اللهم اجعله فرحا لكل مهموم، وفرجا لكل مكروب، ودواء لكل عليل، اللهم قرب فيه الأرحام وارزقنا بر والدينا وأولادنا يا أكرم الأكرمين".

بالإضافة إلى الأدعية السابقة، فقد وردت عدة أدعية أخرى جمعت بين الحمد والثناء والطلب، كدعاء: "اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد -صلى الله عليه وسلم- ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون".

كما يتضمن الدعاء طلب تعزيز الإيمان وإبعاد الكفر والفسوق، كما في دعاء: "اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان"، ودعاء: "اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري". ويختتم بطلب عام: "اللهم اجعله عيدا سعيدا لنا ولأحبابنا في كل مكان، اللهم تقبل منا أعمالنا". ويمكن للمسلم أن يختار من هذه الأدعية ما يناسبه، فهي جميعا تشتمل على معاني العبادة والإنابة والتضرع إلى الله تعالى في هذا اليوم المبارك





