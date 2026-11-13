أدهم معتز يتأهل لمونديال السيف وتغريم الغائبين عن انتخابات الترسانة

تأهل أدهم معتز لفردي الرجال في مونديال السيف بالفوز الكامل، بينما غرمت الأندية الغائبة عن انتخابات الترسانة. تفاصيل التصنيف والمشاركة الدولية.

حققت نجلاء رياضية مصرية إنجازا بارزا في سباق التأهل للمنافسات الرئيسية، حيث تأهل لاعب منتخب مصر لألعاب القوى أدهم معتز بنجاح إلى المرحلة الأساسية من بطولة كأس العالم لسلاح السيف. أقيم هذا الحدث الرياضي الدولي المهم في العاصمة الجديدة خلال الفترة الزمنية المحددة التي تمتد من 12 وحتى 15 نوفمبر الجاري، مما يمثل محطة هامة في المسيرة المهنية للاعب الذي ينافس على ألقاب عالمية.

تأهل أدهم معتز بالعلامة الكاملة

تمكن أدهم معتز لاعب منتخب مصر لسلاح السيف من تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، حيث نجح في الفوز في 6 مباريات من أصل 6 لقاءات خاضها. واجه اللاعب منافسين ذوي كفاءة عالية من أبطال الأردن واليابان والمغرب وروسيا وأوكرانيا والصين، محققا فوزا مدويا في جميع المواجهات. وهذا الفوز المتتالي مكنه من التأهل مباشرة ودون عقبات إلى دور الـ64 الرئيسي في البطولة، مما يعكس تميزه الفني والعقلي.

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انضمام نجوم المنتخب للبطولة

يلحق أدهم معتز بلاعبي المنتخب أحمد هشام ومحمد عامر وزياد السيسي الذين تم تأهيلهم مباشرة لدور الـ64 الرئيسي دون خوض منافسات المجموعات والأدوار التمهيدية اليوم. وقد حدث ذلك بفضل تصنيفهم المتقدم، حيث يتواجدون ضمن أفضل 16 لاعبًا بالبطولة العالمية. هذا الاندماج مع اللاعبين المتأهلين يعزز فرص المنتخب المصري في تحقيق نتائج طيبة خلال المرحلة القادمة من المنافسات الدولية.

المشاركة النسائية والجداول الزمنية

ومن المنتظر أن تستأنف منافسات فردي السيدات وفردي الرجال غدا السبت بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية. وتشهد منافسات فردي السيدات غدا مشاركة البطلة المصرية جاسمين عطية وذلك بعدما نجحت في التأهل لدور الـ64 الرئيسي بالأمس. وقد تمكنت جاسمين من تخطي دور المجموعات ودور الـ64 التمهيدي بنجاح، لتصبح من أبرز المرشحات للحصول على ألقاب في هذا الحدث الرياضي المرموق الذي يجمع نخبة الرياضيين.

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الاستضافة العالمية وثقة الاتحاد

يشارك في البطولة نحو 390 لاعبًا ولاعبة يمثلون 42 دولة من مختلف أنحاء العالم، مما يجعلها فعالية عالمية ضخمة. ويأتي هذا العدد الكبير نتيجة الثقة التي منحها الاتحاد الدولي للسلاح لمصر بعد النجاح في تنظيم العديد من البطولات خلال السنوات الماضية. هذا الاعتماد الدولي يؤكد مكانة مصر كوجهة رياضية رائدة تستقطب الفعاليات الكبرى.

انتخابات نادي الترسانة والغرامات

في سياق رياضي متصل، أصدرت الجهات المختصة قرارات بشأن انتخابات نادي الترسانة، حيث تم فرض غرامات مالية على المتغيبين عن انتخابات نادي الترسانة. هذا الإجراء يهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وتشجيع المشاركة الفاعلة من قبل الأعضاء المعنيين، مما يعكس الاهتمام الإداري بتنظيم الشؤون الرياضية بشكل يضمن الشفافية والنزاهة في إدارة الأندية الكبرى.