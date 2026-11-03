أدوبي تكشف عن نظام EditAgent للذكاء الاصطناعي في تحرير الصور

أدوبي تقدم نموذج EditAgent المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور بدقة عالية، متفوقًا على الأدوات التجارية الحالية باستخدام وكلاء افتراضيين متخصصين.

أعلنت شركة أدوبي العالمية عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم "EditAgent"، مصمم خصيصًا ل تحرير الصور بدقة واحترافية تفوق المعايير التقليدية. يعمل هذا النظام من خلال تحديد الأدوات المناسبة لكل مهمة تعديلية، ويستخدم مؤشرات رقمية صارمة لتقييم النتائج بدلًا من الاعتماد الكلي على التقييم البصري اليدوي. ويأتي هذا الإصدار بالتعاون الوثيق بين مؤسسة أبحاث أدوبي وجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، كخطوة استباقية لتعزيز قدرات التطبيقات الإبداعية.

آلية عمل نظام EditAgent وتقسيم المهام

يعتمد النظام الأساسي لتقنية EditAgent على استراتيجية ذكية لتقسيم طلبات تحرير الصور المعقدة إلى مجموعة من المهام الصغيرة والمستقلة. بعد تحديد كل مهمة، يقوم النموذج باختيار الأدوات المتخصصة اللازمة لتنفيذها بدقة، مثل تحسين وضوح الصور، تدويرها، تكبيرها، أو ضبط مستويات الإضاءة والألوان بدقة متناهية. يهدف هذا النهج المعتمد إلى معالجة مشكلة جذرية تواجه أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية، وهي تكرار الفشل في استخدام الأدوات نفسها عند عدم الوصول للنتيجة المرجوة.

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أظهرت البيانات الصادرة عن البحث، الذي نُشر في الأول من نوفمبر 2026، أن النظام يستخدم نماذج لغوية متطورة لمقارنة الصور المعدلة مع الأصلية. يعتمد التقييم على صور مكبرة، وخرائط تغييرات تفصيلية، وبيانات رقمية دقيقة لقياس السطوع والألوان، مما يساعد في اكتشاف الأخطاء الدقيقة التي قد تفلت من الملاحظة عند مشاهدة الصورة كاملة.

أداء النماذج الرقمية ونتائج الاختبارات

شملت التجارب العملية للنظام 600 عملية تحرير متنوعة، حيث قيّم النتائج خمسة محترفين في مجال تعديل الصور. كشفت الاختبارات أن نموذج Flux-2-Klein-9B أخفق في تقديم نتائج قابلة للاستخدام في 42.7% من الحالات، بينما نجحت الأدوات المتخصصة في معالجة نحو ثلث هذه الإخفاقات بنجاح ملحوظ. كما فضّل المحترفون إنشاء عدة نسخ معدلة انطلاقًا من الصورة الأصلية بدلًا من تحسين نسخة واحدة تدريجيًا، حيث بلغ هذا التفضيل نسبة 78.5% من إجمالي المقارنات التي أجراها الخبراء.

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تفوق نموذج Qwen3.8-27B في اختيار الصور القابلة للاستخدام، مسجلاً نسبة نجاح بلغت 81.3%، متفوقًا بذلك على نموذج التقييم المتخصص EditScore-72B الذي حقق نتيجة قدرها 74.8%. أثبتت النتائج أن نظام EditAgent ساهم بشكل مباشر في تحسين أداء نموذجي Qwen-Image-Edit-2511 وFlux-2-Klein-9B، كما تجاوز بعض أدوات إنشاء الصور التجارية الرائدة في السوق، مثل Seedream 4.0 وGPT-Image-1.5، في إحدى جولات اختبار EdiVal المعتمدة.

التحديات التقنية والتوجهات المستقبلية

على الرغم من دقة النتائج، يحتاج النظام الحالي إلى موارد حوسبية تعادل نحو عشرة أضعاف ما يحتاج إليه محرر صور بشري واحد لإتمام نفس المهمة. كما أن فعالية الأداء تعتمد بشكل كبير على توفر مجموعة واسعة من الأدوات المتخصصة المتاحة للنموذج للتعامل معها. يواجه النظام تحديات تتعلق باستهلاك الطاقة والحوسبة، مما يستدعي تطويرات مستمرة لتحسين الكفاءة.

استخدمت شركة أدوبي تقنية EditAgent لإنتاج نحو 26 ألف مثال تدريجي اجتاز عمليات التحقق الجودة، وساعدت هذه البيانات الضخمة على تحسين أداء نماذج تحرير الصور بشكل عام. تأتي هذه الخطوة كجزء من توجه الشركة الاستراتيجي نحو توسيع استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل تطبيقاتها الإبداعية الرئيسية، بما في ذلك برامج Photoshop وPremiere، لضمان بقاء أدوبي في طليعة التطورات التقنية في مجال تحرير الوسائط المتعددة.