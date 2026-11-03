أدوبي تختبر نظاماً ذكياً للصور والحركة المرورية تتكثف في القاهرة والإسكندرية صباح اليوم

استعراض شامل لأخبار التقنية حيث تختبر أدوبي نظاماً جديداً لتحرير الصور، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة للحركة المرورية صباح اليوم في القاهرة الكبرى والإسكندرية والقليوبية والجيزة، مع نصائح لأفضل الطرق المتجهة للمدارس والجامعات وتكثيف الخدمات المرورية لتصفية الازدحامات.

في سياق تحديثات التقنية الحديثة، كشفت شركة أدوبي عن تجربتها لنظام ذكي متطور يهدف إلى إعادة تعريف معايير تحرير الصور الرقمية وكشف الأخطاء التعديلية. يعمل هذا النظام باستخدام خوارزميات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين التحقق من صحة التعديلات المطبقة على الصور واكتشاف أي شذوذ أو أخطاء قد تكون نتجت عن عمليات التحرير اليدوي أو التلقائي.

أدوبي تكشف عن نظام ذكي لتحسين دقة الصور الرقمية

يأتي هذا التطور كجزء من السعي المستمر من قبل الشركة الرائدة في مجال البرمجيات الإبداعية لتحسين دقة المنتجات الرقمية وضمان نزاهة المحتوى البصري في عصر يتزايد فيه الاعتماد على الصور في التواصل والمعلومات. يهدف النظام الجديد إلى تقديم أدوات مساعدة للمصممين والفنانين لضمان أن نتائج أعمالهم تعكس بدقة الرؤية الفنية المنشودة دون تدخلات غير مقصودة أو تشوهات تقنية.

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هذا الإعلان يأتي في وقت تشهد فيه صناعة البرمجيات الإبداعية تنافساً شديداً بين الشركات الكبرى لتقديم حلول أكثر ذكاءً وسلاسة في التعامل مع الملفات الضخمة والمعقدة، مما يعكس توجه السوق نحو الأتمتة الذكية وتحسين تجربة المستخدم النهائية في جميع مراحل عملية الإنتاج البصري. وفي وقت متوازي مع التطورات التقنية، تركز وسائل الإعلام المصرية على تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، حيث استعرض محمد صابر، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بقناة الراديو 9090، حالة الحركة المرورية التفصيلية صباح يوم الثلاثاء، مشدداً على ضرورة توخي الحيطة والحذر الشديد أثناء القيادة بسبب الازدحام المتوقع في العديد من المحاور الرئيسية.

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات يصدر دليلاً جديداً للطرق العامة

وقد وجه الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بإصدار دليل إرشادي جديد لتنظيم الإعلانات المرئية على الطرق، بهدف توحيد المعايير البصرية وتعزيز الهوية الحضارية للدولة، مع العمل الجاد على الحد من التشوه البصري الذي يؤثر سلباً على المشهد العمراني، بالإضافة إلى دعم السلامة المرورية والاستدامة البيئية. ويشير صابر، من خلال برنامجه صباحك ومطرحك الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، إلى أن فرق الانتشار السريع قد تم نشرها بكثافة في جميع المحاور والطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، بما في ذلك القطاعات السريعة والصحراوية والدائري، وذلك تحت إشراف اللواء الدكتور علاء فتح الله، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، لضمان انسيابية الحركة واستجابة سريعة لأي طارئ.

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وتواجه الإسكندرية أحجاماً مرورية متفرقة خاصة بمحوري أبو قير وفيكتوريا إيمانويل المتجهين نحو كايروسيز مول، حيث ينصح السائقون بسلوك محور المحمودية كبديل أسرع وأكثر سلاسة، وذلك وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية في المدينة تحت قيادة اللواء محمد عبد اللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية. كما أفاد صابر بأن الطرق والمحاور في محافظة القليوبية تعمل بشكل جيد وسط تكثيف الخدمات المرورية بإشراف اللواء محمد البطوطي لاستيعاب الذروة الصباحية، رغم وجود أحجام مرتفعة على الطريق الزراعي في منطقة قليوب المتجه لميت نما ومدخل شبرا الخيمة، مما يستدعي من القادمين من المحافظات الأخرى استخدام محور بنها الحر.

تفاصيل الحركة المرورية في مناطق مدارس السلام وعين شمس

وفيما يتعلق بالاتجاهات نحو مناطق مدارس السلام وجامعات العبور والشروق، يُعد طريق العبور ومحور سعد الدين الشاذلي هو الخيار الأسرع، بينما سجل كوبري أكتوبر كثافات متوسطة، وكوبري 15 مايو أحجاماً معتدلة، مع تفضيل استخدام كوبري الساحل أو الجلاء أو الجامعة أو نفق الأزهر كبديل. وتقدم النصائح للمسافرين نحو مناطق مدينة نصر والمنهل والحيين السادس والسابع باستخدام كوبري جاردينيا أو محور طه حسين أو الواحة، بينما توجد أحجام أعلى على كوبري أبو وافية والحدائق للمتجهين إلى مناطق الحدائق، وكوبري حلمية الزيتون للمتجهين لمصر الجديدة.

وللتوجه نحو مناطق المطرية وحدائق القبة وسراي القبة، يُنصح باستخدام طريق ترعة الجبل ثم كوبري سراي القبة. كما توجد أحجام متفرقة على مطلع كوبري السندباد المتجه لصلاح سالم مع تفضيل محور عبد الحميد بدوي، وأحجام على الشارع الجديد المتجه لمطلع كوبري مسطرد.

وتعمل خطة عاجلة في قطاع شرق القاهرة لتصفيف الكثافات ورفع الانتظار الخاطئ، بإشراف اللواء محمد سيف، الذي كلف بتكثيف الخدمات لاستيعاب أكبر قدر من السيارات، مع تنبيه السائقين لاتباع إرشادات رجال المرور وعدم تجاوز السرعات المقررة أمام المنشآت التعليمية. كما تتدفق الأحجام على كورنيش النيل في مناطق المظلات والساحل وروض الفرج المتجهة لوسط البلد، ونفق أحمد بدوي للمهمشة. وللمتجهين نحو مدارس غمرة والظاهر والعباسية، يُعد شارع أحمد سعيد هو الأسرع، أما لجامعة عين شمس فيفضل محور روكسي الجديد.

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خدمات مكثفة لتصفيف الازدحام في التجمع والمهندسين

القادمون من التجمع والرحاب يفضلون محور محمد نجيب وكوبري سمير غانم للوصول إلى جاردينيا ومدينة نصر، ضمن جهود اللواء الدكتور شريف لطفي لتصفية الازدحامات. وتم نشر خدمات مكثفة لوحدات تراخيص القاهرة تحت إشراف اللواء الدكتور شريف لطفي لتسهيل الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد. وللمتجهين لمدارس التجمع، يُنصح بمحوري التسعين الجنوبي والشمالي، بينما يُعد شارع القصر العيني الأسرع لمدارس المنيل ومصر القديمة والسيدة زينب.

وأكد اللواء محمد البنداري نشر الخدمات بكل المحاور، مع تفضيل شارع الجامعة أو منزل مراد لمدارس المهندسين والدقي وجامعة القاهرة، ومحبور أحمد عرابي كبديل لمحور صفط اللبن، ومحور عمرو بن العاص لمدارس فيصل والهرم تحت إشراف اللواء عمر عبد النعيم، وطريق أبو النمرس كبديل للمنيب والصعيد تحت قيادة اللواء أحمد دبوس، لضمان سير الحركة بسلاسة خلال ساعة الذروة الصباحية.