أذكار النوم الصحيحة من السنة النبوية وفضلها

تعرف على أذكار النوم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهميتها في حفظ المؤمن وسكينته، مع الأدعية والتسبيحات المستحبة قبل النوم.

يرغب كثيرون في معرفة أذكار النوم الصحيحة من السنة النبوية ، فهي خير ما يختتم به المؤمن يومه قبل الذهاب للفراش. النوم نعمة عظيمة، وهو وقت يخلو فيه الإنسان بنفسه، لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ هذا الوقت بالذكر والدعاء، طلبًا للحفظ والسكينة والطمأنينة.

وقد وردت في السنة النبوية مجموعة من الأدعية والأذكار التي تمنح المسلم الحفظ حتى صباح اليوم التالي، وتجعله في معية الله تعالى. في هذا المقال نعرض لكم أذكار النوم الصحيحة وفضلها، مستندين إلى الأحاديث الصحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم كل ليلة على ترديد أذكار النوم، ويفضل لكل مسلم أن يقتدي بسنته الطاهرة. من الأذكار المأثورة: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، مرة واحدة.

وكذلك: اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية، مرة واحدة. ورد أيضًا: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، مرة واحدة. والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، مرة واحدة.

ومن الأدعية الجامعة: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، مرة واحدة. ثم يسبح الله ثلاثًا وثلاثين، ويحمده ثلاثًا وثلاثين، ويكبره أربعًا وثلاثين.

أذكار نبوية قبل النوم لها فضل عظيم، فقد ورد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات، غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. رواه الترمذي وقال حديث حسن.

وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة في مغفرة الذنوب بهذا الذكر، وفضل الله واسع. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء آخر: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رهبة منك ورغبة إليك، لا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت.

أعمال قبل النوم: أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خمسة أعمال قبل النوم حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بها، وهي سنن تقي الإنسان من رؤية الأحلام المزعجة. منها: النوم على وضوء، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن.

ومنها قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم، كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. ومنها التكبير والتسبيح عند المنام: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟

إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا أربعًا وثلاثين، وسبحا ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين، فهذا خير لكما من خادم. متفق عليه. وهذه الأعمال تجعل المسلم ينام على طاعة الله، وتضمن له الحفظ والبركة في نومه، وتجعله يفيق نشيطًا مستعدًا لطاعة ربه. فلنحرص على هذه السنن العظيمة، ولنختم يومنا بذكر الله، فإن ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة





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