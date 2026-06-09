أرباح الأفلام العربية تتصدرها 7dogs وتليها إذما والكلام على إيه وأسد

تقرير شامل عن إيرادات أربعة أفلام عربية خلال ليلة أمس، يسلط الضوء على صدارة فيلم 7dogs وإيراداته الضخمة، ويقارنها بأداء أفلام إذما، الكلام على إيه، وأسد، مع تحليل لأسباب نجاح كل عمل وجمهوره المستهدف.

في ظلّ تنافسٍ حادٍ بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، سجلت دور العرض السينمائي إيراداتٍ متفاوتة تعكس تفضيلات الجمهور وتنوع الإنتاجات. يحتل فيلم " 7dogs " الصدارة بقوة بعد أن حقق إيراداً يصل إلى مليوني وستمائة ألف ومائة وثمانية وأربعين جنيهاً، ما جعله يتصدر قائمة الأكثر ربحاً الليلة الماضية.

القصة تدور حول غالي أبو داوود (كريم عبدالعزيز) عضو بارز في منظمة سرية دولية تُدعى "7Dogs"، الذي يُجبر على التعاون مع ضابط الإنتربول خالد العزازي (أحمد عز) لسدّ الخلافات الداخلية ومكافحة تهديدات الجريمة المنظمة. يضيف الفيلم طابعاً من التشويق بفضل إخراج الثنائي بلال العربي وعادل فلاح، الذين أبدعوا في نقل جوّ الأكشن العالمي المشهور لسلسلة "Bad Boys Ride or Die" إلى الشاشة الكبيرة العربية، مما أضفى على العمل جاذبية خاصة بين محبي الأفلام القتالية.

في المرتبة الثانية يأتي فيلم "إذما" الذي جمع بين الفنان أحمد داوود وسلمة أبو ضيف، محققاً إيراداً قدره مليون وأربعمائة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة جنيهات. يبرز الفيلم قصةً إنسانيةً معقدة تتخللها مفاجآت درامية، حيث يشارك في طاقم التمثيل جيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، إلى جانب ظهور خاص لبسنت شوقي. تُظهر كواليس الإنتاج أن الكتابة والإخراج من توقيع محمد صادق، ما أضفى على العمل طابعا مميزا يجمع بين الواقعية والخيال، مما ساهم في جذب شريحة واسعة من المشاهدين.

وقد لاقى الفيلم إقبالاً ملحوظاً من قبل الفئات التي تفضّل الأعمال الدرامية ذات النهايات المفتوحة التي تحفز على النقاش بعد العرض. يأتي فيلم "الكلام على إيه" في المرتبة الثالثة بإيرادات تبلغ مليون وثلاثمائة واثنين وستين ألفاً وستة وخمسين جنيهاً. يجمع الفيلم بين نجوم كبار مثل أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، وانتصار، وسيد رجب، إلى جانب خالد كمال ودنيا ماهر. تمّ إخراجه من قبل ساندرو كنعان وتقديم النص من تأليف أحمد بدوي، بينما تولّى الإنتاج أحمد يوسف.

يتميز الفيلم بأسلوب سردي يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والدراما، مع معالجة قضايا معاصرة تعكس واقع المجتمع وتثير النقاش حول العلاقات الإنسانية ومفهوم التواصل في العصر الرقمي. أما فيلم "أسد" للنجوم محمد رمضان، فقد حقق إيراداً قدره ستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهاً، ما يجعله الرابع في القائمة. من إخراج محمد دياب وتأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، يقدّم الفيلم تجسيداً درامياً قويّاً يركز على صراع الشخصية الرئيسية مع تحديات الحياة والسلطة.

يضيف الموسيقار هشام نزيه لمسات سمعية متميزة، بينما يضفي مدير التصوير أحمد البشاري إضاءةً بصريةً تدعم أجواء الفلم. بالإضافة إلى ذلك، شاركت ريم العدل في تصميم الأزياء لتجسيد الروح العصرية للشخصيات، بينما أسهم ماجد يوسف كمنتج فني في إضفاء جودة انتاجية عالية. تشير الأرقام إلى أن الجمهور يفضّل تنوعاً بين أفلام القوة والإثارة، والدراما الإنسانية، والكوميديا الاجتماعية. هذا التنوع يلبي أذواق شريحة واسعة من المشاهدين، ويساهم في تعزيز حضور دور السينما كمركز للترفيه الثقافي في ظل التحديات الرقمية المتزايدة.

كما أن الإنجازات الفنية للمخرجين والكتاب والمنتجين تظهر تطوراً واضحاً في جودة الإنتاج المحلي، ما يعزز القدرة التنافسية للأفلام العربية على الساحة الإقليمية والعالمية





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