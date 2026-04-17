أرتيتا: أرسنال يبحث عن الفوز في موقعة الاتحاد ويؤكد: المنافسة على اللقب مستمرة

أكد المدير الفني لأرسنال، ميكيل أرتيتا، أن فريقه سيواجه مانشستر سيتي بهدف تحقيق الفوز فقط في القمة المرتقبة بالدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن المنافسة على اللقب ستظل مستمرة بغض النظر عن نتيجة المباراة. كما تحدث عن أهمية اللقاء، وإشادة بجوارديولا، وملف الإصابات.

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا ، المدير الفني لنادي أرسنال ، أن فريقه سيخوض مواجهة القمة المرتقبة أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ، بهدف تحقيق الفوز فقط.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب حاليًا برصيد 70 نقطة من 32 مباراة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، مما يضفي على هذه المواجهة أهمية قصوى في تحديد مسار المنافسة على لقب الدوري.

وشدد أرتيتا في المؤتمر الصحفي على أن نهج فريقه الدائم هو السعي نحو الفوز، وأن اللعب من أجل التعادل ليس ضمن حساباتهم، مؤكدًا أن هذا النهج هو ما أوصل الفريق إلى هذا الموقع المتقدم في جدول الترتيب. ووصف أرتيتا المباراة بأنها فرصة ثمينة لمواصلة التقدم نحو تحقيق طموح الفوز باللقب.

من جانب آخر، لم يتردد مدرب آرسنال في الإشادة بمنافسه، مانشستر سيتي، حيث اعتبر أن مواجهة فريق يقوده المدرب الإسباني بيب جوارديولا تمثل شرفًا عظيمًا، ووصف مانشستر سيتي بأنه يعد من بين أفضل الفرق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وفيما يتعلق بحسابات المرحلة الحاسمة من الموسم، أشار أرتيتا إلى أن اللقاء يعد من أبرز وأهم المحطات، لكنه ليس حاسمًا بشكل مطلق، نظرًا لتبقي 6 مباريات أخرى بعد هذه المواجهة. وأكد أن فريقه سيواصل مسيرته التنافسية بقوة وعزيمة، بغض النظر عن نتيجة هذه القمة.

على صعيد ملف الإصابات والغيابات، كشف أرتيتا أن النجم الإنجليزي بوكايو ساكا سيغيب عن المباراة لعدم جاهزيته التامة، في حين لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة بعض اللاعبين الآخرين بسبب الإرهاق والإصابات الطفيفة، وسيتم تقييم حالتهم بشكل دقيق خلال الساعات الأخيرة التي تسبق انطلاق اللقاء.

واختتم أرتيتا تصريحاته بالتأكيد على الدور الحيوي للتعامل مع ضغط المباريات الكبرى بشكل إيجابي، معتبرًا أن هذه التحديات القوية تمثل دافعًا إضافيًا للفريق لتحقيق أهدافه وتطوير مستواه خلال الموسم الحالي، وأن اللعب أمام أفضل الفرق هو ما يصقل الخبرات ويعد الفريق للمستقبل.وأضاف أن كل مباراة في الدوري هي نهائي بالنسبة لهم، وأنهم يتعاملون مع كل مواجهة بهذه العقلية، وأن المباراة ضد مانشستر سيتي هي فرصة لإظهار قوتهم وقدرتهم على المنافسة مع الكبار، وأنهم ذاهبون للفوز.

وأضاف أرتيتا أن اللاعبين يتطلعون بشغف إلى هذه المباراة، وأنهم جاهزون ذهنيًا وبدنيًا لمواجهة تحديات اللحظة، وأنهم على دراية تامة بقوة خصمهم، ولكنهم يثقون في قدراتهم كفريق، وأنهم يعملون معًا لتحقيق النجاح. وأشار إلى أنهم درسوا فريق مانشستر سيتي جيدًا، وأن لديهم خطة واضحة لكيفية التعامل مع نقاط قوتهم وضعفهم، وأنهم مستعدون لإظهار أفضل ما لديهم على أرض الملعب. وأكد أن الجمهور سيكون له دور كبير في تحفيز اللاعبين، وأنهم سيقاتلون من أجل إسعاد الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية تخدم طموحاتهم في المنافسة على اللقب.

وأوضح أن أرسنال يمتلك فريقًا شابًا وطموحًا، وأنهم يتعلمون ويتطورون مع كل مباراة، وأن هذه التجارب الصعبة هي التي تبني شخصية البطل. وقال إن الفوز في مواجهة كهذه لن يكون مجرد ثلاث نقاط، بل سيكون دفعة معنوية هائلة للفريق في الفترة القادمة من الموسم. وأشار إلى أنهم استعدوا لهذه المباراة بشكل خاص، وأنهم يعرفون أهمية كل تفصيلة فيها، وأنهم سيلعبون بروح قتالية عالية لتمثيل النادي والجماهير بأفضل شكل ممكن. وأكد أن أرسنال ليس مجرد فريق، بل هو عائلة، وأنهم يدعمون بعضهم البعض في السراء والضراء، وأنهم سيواجهون هذه المباراة ككتلة واحدة





