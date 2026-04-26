أردوغان يعرب عن تضامنه مع ترامب بعد حادث إطلاق النار في البيت الأبيض وزيارة البابا تواضروس لتركيا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب خلاله عن تضامنه وتمنياته بالسلامة بعد حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض. كما استقبل الرئيس أردوغان البابا تواضروس الثاني في زيارة تاريخية لتركيا. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود تركيا لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، معرباً عن تمنياته بالسلامة له إثر محاولة الهجوم التي استهدفت حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال على أن هذا الفعل يمثل اعتداءً صارخاً على مبادئ الديمقراطية وحرية الصحافة، وهما قيمتان أساسيتان في المجتمعات الحرة. وأشار إلى أن استهداف الصحفيين وحرية التعبير هو أمر غير مقبول على الإطلاق، وأن تركيا تدين بشدة هذه المحاولة الإجرامية. كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يتم التحقيق في الحادث بشكل كامل وشفاف، وأن يتم تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق منفصل، شهدت تركيا وصول قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في زيارة تاريخية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتركيا. وقد استقبل الرئيس أردوغان البابا تواضروس بحفاوة بالغة، مؤكداً على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وتقدير تركيا للمسيحيين القبطيين ودورهم في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود تركيا لتعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي بين جميع الطوائف والمذاهب.

كما أكد الرئيس التركي على أن تركيا تسعى جاهدة لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة المستمرة. وأشار إلى أن تركيا على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المفاوضات، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وشدد على أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل النزاعات، وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.

في غضون ذلك، وبعد ساعات من وقوع حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، قامت قوات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بمداهمة منزل كول ألين، المشتبه به الرئيسي في الحادث. وقد تم تطويق المنزل الواقع في ضواحي لوس أنجلوس الهادئة، وتمت السيطرة على ألين بعد اقتحامه قاعة تفتيش أمنية وإطلاقه النار ببندقيته داخل فندق واشنطن هيلتون. وأفادت مصادر إنفاذ القانون بأن ألين، وهو خريج هندسة ميكانيكية يبلغ من العمر 31 عامًا، لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن ألين كان يعمل بمفرده، وأن دوافعه لا تزال غير واضحة حتى الآن. وقد وصل موكب كبير تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يضم شاحنات مدرعة وعملاء يرتدون ملابس مموهة، إلى منزل ألين في مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا، بعد ساعات من وصول صحيفة نيويورك بوست إلى مكان الحادث. وتواصل السلطات الأمريكية التحقيق في ملابسات الحادث، وتجمع الأدلة لتحديد جميع المتورطين المحتملين. كما تم نقل رجل الأمن المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتمنى الرئيس أردوغان له الشفاء العاجل.

وتعتبر وزيرة التضامن التركية أن التحديات التي تواجه العالم اليوم هي تحديات عابرة للحدود، وأن مصر تتصدى بشجاعة للتهديدات الحديثة





