أرسين فينغر يدرس الترشح لرئاسة فيفا في مواجهة جياني إنفانتينو

يدرس المدرب الفرنسي أرسين فينغر الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ما قد يضعه في مواجهة الرئيس الحالي جياني إنفانتينو وسط تحركات انتخابية أوروبية.

يدرس المدرب الفرنسي أرسين فينغر إمكانية الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في خطوة قد تضعه في مواجهة الرئيس الحالي للاتحاد جياني إنفانتينو. وتأتي هذه التطورات مع اقتراب الانتخابات المقبلة لقيادة الهيئة الكروية الأهم في العالم.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد ذكرت خلال عطلة نهاية الأسبوع أن فينغر يميل إلى الترشح، وأنه يناقش هذه الخطوة ويدرسها منذ عدة أسابيع. ولم يصدر في المادة المتاحة ما يفيد بحسم القرار النهائي حتى الآن.

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خبرة فينغر الداخلية وملف الترشح في فيفا

يشغل أرسين فينغر منذ عام 2019 منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في فيفا. هذا المنصب منحه خبرة مباشرة في آليات عمل الاتحاد الدولي وإدارته.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الخبرة الداخلية تشكل أحد أهم عناصر الملف الذي يدرسه فينغر قبل اتخاذ قراره. فهو يعرف تفاصيل العمل داخل المنظمة من موقع تنفيذي، وليس من خارجها.

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وتعقد اللجنة التنفيذية لفيفا اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب جمع ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء. الهدف من هذه اللقاءات إجراء مزيد من المشاورات بشأن الشخصية التي ينبغي أن تحظى بالدعم الأوروبي في الانتخابات المقبلة.

تاشيما يعرض برنامجه ويعلن نيته الترشح

أعلن تاشيما الخميس الماضي نيته الترشح لمنصب رئيس فيفا، ليصبح أول ياباني يسعى إلى تولي رئاسة الهيئة الكروية الأهم في العالم. ويضيف ترشحه بعدا آسيويا جديدا إلى سباق الرئاسة.

واستعرض تاشيما برنامجه الانتخابي في مقابلة مع صحيفة سبورتس نيبون اليابانية، نشرت يوم الأحد، استعدادا لانتخابات رئاسة فيفا. وأكد في المقابلة عزمه إحداث تغييرات في المنظمة.

انعكاسات السباق على قيادة فيفا والدعم الأوروبي

يضع الترشح المحتمل لأرسين فينغر الانتخابات أمام مواجهة مباشرة مع جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم. ويجعل هذا الاحتمال الدعم الأوروبي عنصرا حاسما في تحديد الشخصية التي ستحظى بثقة الاتحادات الوطنية الأعضاء.

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وتركز المشاورات المرتقبة في فيفا على اختيار الشخصية التي ينبغي أن تحظى بالدعم الأوروبي، وهو ما يجعل اجتماعات اللجنة التنفيذية والاتحادات الوطنية محطة مهمة في المرحلة المقبلة. ويرتبط أي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات بمسار الانتخابات المقبلة مباشرة.

ويبقى ترشح فينغر قيد الدراسة بحسب ما ورد في التقارير، بينما أعلن تاشيما ترشحه رسميا وعرض أولويات برنامجه. وستحدد نتائج لقاءات الأسبوع المقبل ملامح المرحلة التالية من السباق على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.