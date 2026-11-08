أرصاد 2026: أمطار ونشاط رياح على السواحل من 9 حتى 13 نوفمبر

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس من الإثنين 9 نوفمبر وحتى الجمعة 13 نوفمبر 2026، مع أمطار خفيفة وشبورة مائية على الطرق الرئيسية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل دقيقة لحالة الطقس المتوقعة في مصر، مغطاة فترة زمنية محددة تبدأ من يوم الإثنين 9 نوفمبر وتنتهي مع حلول يوم الجمعة 13 نوفمبر عام 2026. وقد أكدت الجهة الرسمية أن الجو سيظل معتدلاً خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، مع وجود ميل طفيف نحو ارتفاع درجات الحرارة في منطقة جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة خلال الليل وفي الساعات الأولى من الصباح حتى يكون بارداً في بعض المناطق.

تفاصيل شبورة مائية وأمطار متوقعة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد نشطة في تكوّن شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة التاسعة صباحاً، على بعض الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كما أشارت التنبيهات إلى أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مما يستدعي الحذر الشديد من قبل السائقين لتجنب الحوادث.

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فيما يخص الهطولات المطرية، أعلنت الأرصاد عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الإثنين 9 نوفمبر، على مناطق محددة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. وأكد المسؤولون عن البيانات الجوية أن هذه الأمطار ستكون متقطعة الفترات، ولن تؤثر بشكل كبير على حركة المرور اليومية، إلا أنها قد تسبب زحمة مرورية في بعض الشوارع الرئيسية.

نصائح الملابس وتطعيمات الصحة

في سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح للمواطنين ببدء ارتداء الملابس الخريفية، حيث أكدت أن الجو سيتطلب استخدام جاكيت خفيف في الليل للوقاية من البرودة المفاجئة. وقد ركزت الجهات الرسمية على أهمية تحديث خزانة الملابس لمواكبة هذا التغير الطفيف في درجات الحرارة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء المتوقع أن يكون دافئاً نسبياً.

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بالإضافة إلى تنبيهات الطقس، أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق حملة واسعة للتطعيم ضد مرض الحصبة مجاناً للأطفال. وحددت الوزارة الفئات المستهدفة بدقة، حيث شملت الحملة الأطفال من عمر تسعة أشهر وحتى سن العاشرة. وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى تحصين صحة الأجيال الناشئة ومنع انتشار الفيروس في المدارس والمجمعات السكنية.

أزمة حسام حسن والجهود التموينية

في المجال الرياضي، منحت الإدارة العليا لاتحاد الكرة مهلة أخيرة للاعب والمحلل حسام حسن لإنهاء كافة أزماته الخلافية. وقد جاء هذا القرار في إطار سعي الاتحاد لحل النزاعات الداخلية بسرعة لضمان استقرار المنتخب والبطولات المحلية. وتنتهي المهلة المحددة في أقرب وقت ممكن، مما يضع حسام حسن أمام خيارين: الانصياع للقرار أو مواجهة عقوبات إضافية.

على الصعيد الاجتماعي، تعاملت وزارة التموين مع 4588 استغاثة خلال شهر أكتوبر الماضي، مما يعكس كثافة التواصل بين المواطنين والجهة المعنية. وحسبت الوزارة أن 2877 شكوى تتعلق بشكل أساسي بالبطاقات التموينية، حيث سعت لحلها وتذليل الصعوبات التي تواجه أصحابها. كما عانت الحكومة من التعامل مع 6223 شكوى بشأن الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى 10 آلاف طلب من أصحاب المعاشات، مما يتطلب تضافر الجهود لتحسين الخدمات المقدمة.