أرصاد 10 نوفمبر 2026: تنبيهات بالأمطار والشبورة والرياح المثيرة للرمال

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من شبورة مائية كثيفة وأمطار على السواحل ورياح مثيرة للرمال في البحر الأحمر والوادي الجديد غدًا الثلاثاء.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، مشيرة إلى سيطرة طقس معتدل على معظم أنحاء البلاد نهارًا، مع ميل الطقسي نحو الحرارة في مناطق جنوب الصعيد، بينما يستمر البرد الشديد خلال الليل وساعات الصباح الباكر. وتأتي هذه البيانات في وقت يشهد فيه السوق المصري تقلبات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية، حيث استقر سعر الحديد لدى الشركات والمصانع في مصر عند مستويات محددة لهذا اليوم، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في القطاع الصناعي رغم التغيرات السعرية العالمية.

تنبيهات بالأمطار والشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية

تشير التوقعات الدقيقة إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال الفترة الممتدة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، وهي ظاهرة تؤثر بشكل مباشر على رؤية السائقين في العديد من المحاور الاستراتيجية. تشمل هذه المناطق الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى مناطق وسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر من قبل مستخدمي الطرق.

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إلى جانب الشبورة، حذرت الهيئة من فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة في بعض الحالات، مع معدل احتمال حدوث يتراوح حول 30%، وتستهدف بشكل رئيسي محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. ومن المتوقع أن تسقط هذه الأمطار على فترات متقطعة، بينما تظل الفرص ضعيفة جدًا في مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث تقارب 10%، وقد تمتد هذه الفرص الضعيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

نشاط الرياح وتأثيرها على الملاحة البحرية والجوية

من المتوقع أن تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح أحيانًا، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساهم بشكل فعّال في الإحساس بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. كما قد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، مما يستدعي متابعة دقيقة لأوضاع السلامة العامة في هذه المناطق الصحراوية والساحلية.

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في السياق البحري، أصدرت الهيئة تحذيرات صارمة بشأن اضطراب الملاحة في بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة. حيث تصل سرعة الرياح في هذه المناطق إلى مستويات تتراوح بين 40 و70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع يمتد للأمواج إلى ما بين مترين و3.5 متر، وهو ما يعيق حركة السفن والملاحة التجارية والسياحية مؤقتًا.

تداعيات اقتصادية وسياسية موازية في المشهد المحلي

فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم 10 نوفمبر 2026، مع تسجيل فروق جديدة بين البنوك تعكس استقرارًا نسبيًا في الأسواق المالية. وفي الوقت نفسه، كشفت تفاصيل حول فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، يدعي عاطل تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبط بلطجي في الإسكندرية، مما أثار جدلاً واسعاً حول كفاءة الأداء الأمني في المحافظات الكبرى.

على الصعيد الزراعي، أكد وكيل وزارة الزراعة في الشيوخ أن انتظام صرف الأسمدة لا يقل أهمية عن توافرها الفعلي، في بيان يركز على استدامة الإنتاج المحلي. كما اجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع لمناقشة التداعيات السياسية والاقتصادية لخسارة ترامب في انتخابات التجديد النصفي، وهو الحدث الذي قد ينعكس إيجابيًا أو سلبًا على العلاقات الدولية والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالغرب.