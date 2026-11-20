الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من شبورة كثيفة على الطرق وتكشف توقعات الطقس ليوم 20 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة على مستوى الجمهورية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مستوى الجمهورية خلال يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026 ، حيث تشهد البلاد تحولاً واضحاً في الأجواء مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مختلف المناطق. جاء هذا الإعلان الرسمي في سياق التنبيهات الدورية التي تصدرها المؤسسة لتحذير المواطنين وسائقي المركبات من التحديات المرورية المتوقعة، لا سيما تلك المرتبطة بانخفاض مدى الرؤية بسبب الظواهر الجوية المؤقتة.

توقعات الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

تشير التوقعات الرسمية التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليوم 20 نوفمبر 2026 إلى استمرار سيطرة الأجواء الخريفية على معظم أنحاء البلاد، مع ملاحظة ميل الطقس للحرارة خلال ساعات النهار على المناطق الكبرى. وفي الوقت ذاته، سيكون الطقس حاراً بشكل ملحوظ على جنوب الصعيد، مما يعكس التنوع المناخي الذي تشهده المناطق الجغرافية المختلفة في مصر خلال هذا الفصل من العام.

Also read استقرار أسعار اللحوم اليوم الخميس 19 نوفمبر

من ناحية أخرى، تشهد الليالي والصباح الباكر انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة، مما يجعل الطقس مائلاً للبرودة إلى بارد على أغلبية الأنحاء. ويعتبر هذا التذبذب الحراري بين فترتي النهار والليل سمة مميزة لموسم الخريف، حيث يحذر الخبراء من ضرورة الانتباه إلى التغيرات المفاجئة في الحالة الجوية لضمان راحت وصحة المواطنين أثناء التنقل.

تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق

ركزت خرائط الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ظاهرة الشبورة المائية، محذرة من تشكلها خلال الفترة الزمنية المحددة من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة صباحاً. وتتركز هذه الظاهرة بشكل رئيسي على الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب يقظة شديدة من المستخدمين للطرق خلال هذه الساعات المبكرة.

Advertisement

تشمل المناطق الأكثر عرضة للشبورة المائية، وفقاً للتنبيهات، الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مروراً بمناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولاً إلى وسط سيناء وشمال الصعيد. وقد تكون الشبورة كثيفة في بعض هذه المواقع، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير، وهو ما يشكل خطراً محتملاً على سلامة الحركة المرورية.

إرشادات القيادة والظواهر الجوية الأخرى

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي المركبات توخي أقصى درجات الحذر والانتباه أثناء القيادة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين الآخرين. وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام الصارم بالسرعات المقررة على الطرق، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، بالإضافة إلى تشغيل كشافات السيارة الأمامية أثناء القيادة في ظروف الشبورة لضمان رؤية أفضل.

كما شددت التوجيهات على تجنب استخدام الأضواء العالية (الديبلIGHT) لأنها قد تزيد من صعوبة الرؤية نتيجة انعكاس الضوء على قطرات الماء في الهواء. ونصحت الهيئة بفتح جزء من نوافذ السيارة لمنع تراكم بخار الماء على الزجاج الداخلي، وهو إجراء بسيط لكنه فعال لتحسين مستوى الرؤية أثناء السير. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية الأخرى، أشارت التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد.