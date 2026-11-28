الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس ليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 مع تحذيرات من الشبورة والرياح، ونفي تعطيل الدراسة بالقاهرة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، حيث تشهد البلاد أجواءً معتدلة الحرارة نهاراً على معظم الأنحاء، مع ميلان الطقس للحرارة في جنوب الصعيد. وفي المقابل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الليل لتسود أجواء مائلة للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

تحذيرات من كثافة الشبورة المائية على الطرق

توقعت الأرصاد ظهور شبورة مائية كثيفة أحياناً في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، خاصة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة. وأصرت الهيئة على ضرورة توخي الحذر الشديد من قبل قائدي السيارات أثناء القيادة في هذه الفترات، والالتزام التام بالسرعات المقررة، مع ترك مسافات آمنة بين المركبات لضمان سلامة المستخدمين للطرقات العامة وتجنب حوادث الدهس أو التصادم الناتجة عن قلة الرؤية الأفقية.

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توقعات بهطول أمطار متفرقة على الساحل الشمالي

كشف المركز الوطني للبحوث الفلكية أن هناك فرصاً لهطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 30% على مناطق محددة تشمل السلوم ومطروح وصحراء مطروح وخليج العقبة، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين ورأس بناس على فترات متقطعة. كما توجد فرص لهطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالات ضعيفة لهطول زخات مطرية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

نشاط الرياح المثيرة للرمال في الصحراء الغربية

من المتوقع أن تشهد مناطق جنوب سيناء نشاطاً للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، بينما تتركز هذه الحالة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد، خاصة في مناطق السلوم وصحراء مطروح. تأتي هذه التنبؤات في إطار المتابعة المستمرة للحالة الجوية لضمان جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة.

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إيقاف تدريب الزمالك وقرار أحمد صفوت القاطع

في المشهد الرياضي، كشف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معتمد جمال عن منح اللاعبين راحة فورية من التدريبات ليوم الغد، وذلك بعد الفوز التاريخي على فريق الإفريقي. يأتي هذا القرار كخطوة تقنية لتعافي اللاعبين وتجنب الإجهاد العضوي، في ظل الجدول المزدحم للمباريات القادمة التي تهم الفريق الأحمر.

صافوت يعلن استمرار مسيرته مع الزمالك

في المقابل، حسم اللاعب أحمد صفوت موقفه بشكل قطعي بشأن مستقبله الرياضي، معلناً صراحةً أنه لن يلعب لأي نادٍ في مصر غير النادي الأبيض، وهو الزمالك. هذا الإعلان يثبت ولاء اللاعب ويؤكد استمراره كجزء أساسي من خطة النادي لبناء تشكيلة منافسة في المنافسات المحلية والقارية، مما يزيل أي شكوك حول انتقاله المحتمل في سوق الانتقالات الحالية.

نفي تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

في سياق متصل بانشغالات المواطنين، أفاد مصدر رسمي في محافظة القاهرة بضرورة استمرار الدراسة في المدارس والجامعات اليوم، ونفى بشكل قاطع أي معلومات عن تعطيل المحاضرات أو الدروس بسبب سوء الأحوال الجوية. وأكد المصدر أن الظروف الجوية، رغم وجود شبورة ورياح، لا تصل إلى حد الخطورة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية بإغلاق المؤسسات التعليمية، مما يجعل العودة للمدارس والجامعات أمراً ضرورياً ومنتظماً.