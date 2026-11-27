الرئيس التركي أردوغان يصادق رسمياً على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، في خطوة لتعزيز الأمن الإقليمي قبل اجتماع إسلام آباد.

أصدر الجريدة الرسمية التركية بياناً يؤكد فيه موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان ، رسمياً، على اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والمملكة العربية السعودية و باكستان. وتأتي هذه الخطوة لتكتمل الإجراءات التشريعية في أنقرة، بعد أن صادق البرلمان التركي على النص في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويسبق هذا التصديق المباشِر اجتماعات دبلوماسية وعسكرية مرتقبة في العاصمة ال باكستان ية إسلام آباد ، المزمع عقدها يومي الجمعة والسبت، لبحث آليات تفعيل بنود الاتفاقية عملياً على الأرض.

تفاصيل الاتفاقية وآليات التنفيذ

وقّع ثلاث دول إسلامية رئيسية هذه الوثيقة التاريخية في مدينة مكة المكرمة في السابع من أغسطس/آب 2026، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بالإضافة إلى الرئيس أردوغان. وتهدف الاتفاقية بشكل صريح إلى تعزيز الأمن الجماعي للبلدان الثلاثة، وتطوير التعاون الدفاعي المشترك، مما يخلق تحالفاً استراتيجياً يجمع بين القوة الناعمة والثقل العسكري والاقتصادي.

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تنص بنود الاتفاقية بشكل جلي على مبدأ الدفاع المتبادل، حيث تقرّ بأن أي اعتداء مسلح يستهدف إحدى الدول الموقّعة يُعد اعتداءً عليها جميعاً. ولضمان استمرارية العمل المشترك، تم تشكيل لجنة سياسية ودفاعية استراتيجية، وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ البنود وتنسيق الجهود بين أجهزة الأمن والدفاع في الدول الأعضاء.

موقف الأطراف والتحديات الإقليمية

أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، أن طبيعة الاتفاقية دفاعية بحتة ولا تستهدف أي دولة ثالثة، مشدداً على أن الاجتماع القادم في إسلام آباد سيهدف إلى مراجعة التقدم المحرز وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الأطراف. وفي الوقت نفسه، تتزامن هذه التطورات مع تصاعد حدة التوترات الإقليمية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تشن الجماعة الحوثية في اليمن هجمات متكررة تستهدف الموانئ والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

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وكان وزراء خارجية الدول الثلاث قد اجتمعوا سابقاً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول، حيث أدانوا فيها الهجمات التي استهدفت مكة ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية. وأكدوا في ذلك الوقت الحق الثابت للمملكة في الدفاع عن أمنها الوطني وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مما يعكس توحيد الموقف الدبلوماسي تجاه التهديدات الأمنية المتزايدة.

التأثير الجيوسياسي والمجلس التنفيذي

يجمع هذا التحالف الثلاثي دولاً ذات نفوذ كبير على المستوى العالمي، فتركيا عضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فيما تُعد السعودية من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم، وتمثل باكستان الدولة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة التي تمتلك أسلحة نووية. ويعتبر هذا التوزيع للقوى الدعاية إشارة إلى محاولة موازنة جيوسياسية في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية المحتملة مع إيران.

خلال الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الذي عُقد في إسطنبول في 31 أغسطس/آب، تقرر إنشاء أمانة عامة للاتفاقية مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، على أن يتولى رئاستها في المرحلة الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات. ومن المقرر أن يعقد هذا المجلس اجتماعه الثالث في إسلام آباد، حيث سيبحث وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، تفعيل بنود الاتفاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار النزاع المستمر بين السعودية والحوثيين كجزء أساسي من جدول الأعمال.