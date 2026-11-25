وزير البترول وكريم بدوي يباحث توسع أركيوس إنرجي. الشركة تستهدف ضخ مليار دولار بحلول 2027 وإنتاج 200 مليون قدم من الغاز يومياً من حقل هارماتان.

عقد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً رسمياً مع ناصر اليافعي ، رئيس شركة أركيوس إنرجي ، والوفد المرافق له، لمناقشة الخطط الاستراتيجية للتوسع في استثمارات الشركة بسوق مصر. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة البترول لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية وتسريع وتيرة تنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي.

التزام أركيوس إنرجي بخطط الاستثمار الكبرى

أكد المهندس كريم بدوي على أهمية الشراكة مع شركة أركيوس إنرجي، واصفاً إياها نموذجاً للتعاون المثمر مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول. أشاد الوزير بالتزام الشركة بخططها الاستثمارية والتوسع في أنشطتها بمصر، والتي تستهدف بشكل رئيسي تنمية حقل غاز هارماتان، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الحفر والاستكشاف بالمياه العميقة في البحر المتوسط.

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وحضر اللقاء المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس ثروت الجندي، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج الزيت الخام والمشرف على إنتاج الغاز بالوزارة. كما شارك في الاجتماع المهندس إيهاب سامي جرجس، الرئيس التنفيذي للعمليات والشؤون الفنية، والسيدة كاترينا بابالكسندري، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة أركيوس إنرجي.

تحسين مناخ الاستثمار وسداد المستحقات

شاركَ الوزير التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار بقطاع البترول، مشيراً إلى أن تسوية مستحقات شركاء الاستثمار والانتظام في سداد الفواتير الشهرية أسهما بشكل مباشر في تعزيز ثقة الشركات العالمية في قطاع البترول المصري. هذه الإجراءات شجعت الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية جديدة والتوسع في أنشطتها، بما يدعم زيادة البحث والاستكشاف والإنتاج محلياً.

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شدد الوزير على الاستمرار في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمين لتسريع تنفيذ المشروعات. أكد أن زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي تمثل أولوية قصوى لدعم أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض الأعباء المالية على الاقتصاد المصري.

برنامج استثمارات مليار دولار وحقل هارماتان

استعرض ناصر اليافعي، رئيس شركة أركيوس إنرجي، برنامج استثمارات الشركة وموقف تقدم مشروعاتها في مصر، معلناً عن هدف ضخ استثمارات تقدر بنحو مليار دولار خلال عام 2027. أشار اليافعي إلى أن مشروع حقل هارماتان يستهدف بدء الإنتاج قبل منتصف عام 2028، بمعدل إنتاج يبلغ 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

أوضح أن نجاح التعاون مع قطاع البترول ساعد في تسريع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والتغلب على التحديات، مما يدعم تقليل المدة اللازمة لوضعه على خريطة الإنتاج. كما استعرض خطط الشركة لحفر بئرين استكشافيتين بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، هما "أتول LX" و"نوفرت"، لاستهداف موارد من الغاز تُقدر بنحو 3 إلى 4 تريليونات قدم مكعب.

في ختام اللقاء، أشاد رئيس أركيوس إنرجي بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار. أكد أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في دعم قدرة الشركة على تدبير التمويلات اللازمة والمضي قدماً في تنفيذ خططها الاستثمارية، معرباً عن تطلع الشركة إلى مواصلة التوسع في مصر وتسريع تنفيذ مشروعات التنمية والاستكشاف بالتعاون مع قطاع البترول.