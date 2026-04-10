أرني سلوت يكشف أسباب اقتراب رحيل أندي روبرتسون عن ليفربول

أوضح المدرب الجديد لليفربول، أرني سلوت، الأسباب وراء اقتراب رحيل أندي روبرتسون، مشيراً إلى قلة مشاركاته وتراجع دوره في الفريق. سلوت أشاد بمسيرة اللاعب وأكد على صعوبة الوضع بالنسبة له، مع توقعات بتغييرات في تشكيلة الفريق.

كشف المدرب الجديد لفريق ليفربول ، أرني سلوت ، عن الأسباب الرئيسية وراء اقتراب رحيل الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي. وأوضح سلوت أن القرار المحتمل يعود في المقام الأول إلى قلة مشاركات اللاعب في المباريات خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً على أن الحفاظ على مكان أساسي في التشكيلة يصبح تحدياً أكبر مع تقدم اللاعبين في العمر، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها الفريق على مستوى جميع الخطوط.

نقلت صحيفة “ليفربول إيكو” تصريحات المدرب، حيث أشاد سلوت بمسيرة روبرتسون الحافلة مع الفريق، قائلاً: “روبرتسون قدم سنوات رائعة هنا كلاعب، وأعتقد أن الجميع يعرفه أيضاً كشخص مميز للغاية”. وأضاف المدرب الهولندي: “تعرفت عليه عن قرب، وكل من عمل معه داخل الفريق سيؤكد مدى روحه المرحة وشخصيته الإيجابية، وهو ما يظهر بوضوح حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي”. وتابع سلوت حديثه بالإشارة إلى أهمية اللاعب داخل الملعب، قائلاً: “أكثر ما يعلق في ذهني عنه هو حماسه الكبير داخل الملعب، لقد كان من اللاعبين الذين يمنحون الفريق طاقة دائمة، وكنت دائماً أستطيع الاعتماد على اندفاعه في أداء أدوار دفاعية وهجومية متعددة”. وأكد المدرب على إنجازات اللاعب مع الفريق، قائلاً: “لقد حقق كل الألقاب الممكنة مع النادي، وهو يعشق ليفربول بشكل حقيقي”. لكنه أشار إلى أن الوضع الحالي يختلف، موضحاً: “هذا الموسم لم يشارك بنفس المعدل المعتاد، ولذلك يبدو أن رحيله هو القرار الأقرب”. واختتم سلوت تصريحاته بالتأكيد على صعوبة الموقف بالنسبة للاعب، قائلاً: “من الصعب على أي لاعب الاستمرار لفترة طويلة دون مشاركة منتظمة، فكل لاعب يسعى للحصول على دقائق لعب مستمرة مع الفريق الأول”. هذا التصريح من سلوت يفتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات حول مستقبل روبرتسون، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى اهتمام أندية أخرى بالتعاقد معه. الجدير بالذكر أن روبرتسون انضم إلى ليفربول في عام 2017، ومنذ ذلك الحين أصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة الفريق، وساهم في تحقيق العديد من الألقاب، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، شهدت مشاركاته تراجعاً ملحوظاً في هذا الموسم، مما أثار التساؤلات حول مستقبله مع الفريق. في سياق متصل، يسعى ليفربول حالياً إلى تعزيز صفوفه بلاعبين جدد، ومن المتوقع أن يشهد الفريق تغييرات كبيرة في التشكيلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بهدف المنافسة على الألقاب في الموسم القادم. وتأتي تصريحات سلوت في وقت حرج بالنسبة للنادي، حيث يحاول الفريق الحفاظ على توازنه في ظل التغييرات المتوقعة. ويتعين على إدارة النادي اتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل بعض اللاعبين، بما في ذلك روبرتسون، وذلك بما يخدم مصلحة الفريق على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن رحيل روبرتسون، إذا ما تم، سيترك فراغاً كبيراً في مركز الظهير الأيسر، مما سيجبر الجهاز الفني على البحث عن بديل مناسب لتعويض غيابه. ويُنتظر أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التطورات في هذا الملف، مع ترقب جماهير ليفربول لمعرفة مصير نجمهم المحبوب، وأيضاً لمعرفة الخطوات التي سيتخذها النادي لتعويض رحيله المحتمل. كما أن الحديث عن رحيل روبرتسون يتزامن مع فترة حساسة يمر بها الفريق، حيث يسعى لتحقيق المزيد من النجاحات، والمنافسة على جميع الجبهات. وتجدر الإشارة إلى أن سلوت لم يحدد بشكل قاطع رحيل روبرتسون، ولكنه ألمح إلى أن الوضع الحالي يجعل هذا الاحتمال هو الأقرب، مما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات أخرى، مثل بقاء اللاعب مع الفريق، أو انتقاله إلى نادٍ آخر. كل هذه العوامل تجعل من ملف رحيل روبرتسون قضية مهمة ومثيرة للاهتمام في عالم كرة القدم





