أزمة مياه شرب ملوثة تهدد حياة أسرة في بولاق الدكرور

أسرة تواجه خطرًا صحيًا جسيمًا بسبب تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، وتناشد الجهات المعنية بالتدخل العاجل.

تعيش أسرة السيدة غادة محمد، المقيمة بمنطقة المعتمدية التابعة لدائرة بولاق الدكرور ، واقعًا مريرًا و أزمة إنسانية حادة تلقي بظلالها القاتمة على حياتهم منذ ما يقرب من شهرين. تتمثل المشكلة الرئيسية في تلوث مياه الشرب التي تصل إلى منزلهم بشكل خطير، حيث تختلط بمياه الصرف الصحي، مقدمةً مشهدًا يوميًا ينذر بخطر حقيقي على حياة السكان، وبالأخص الأطفال الذين هم الأكثر عرضة للتأثر بهذه الظروف الصحية المتردعة.

أكدت السيدة غادة، في استغاثة مؤلمة ومؤثرة وجهتها لوسائل الإعلام، أن المياه التي تنبعث من صنابير منزلها أصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمي على الإطلاق. إنها تخرج مختلطة تمامًا بمياه المجاري بشكل مستمر طوال اليوم، وهو تفاقم ملحوظ للأزمة التي كانت في السابق تقتصر على فترات زمنية محدودة. هذه الحالة المستمرة من التلوث تحول أبسط الاحتياجات اليومية إلى كابوس، وتجعل من توفير مياه نظيفة لأساسيات الحياة أمرًا شبه مستحيل. وقد أعلنت مصادر محلية في بورسعيد عن تمركز سيارات شفط المياه والصرف الصحي في كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وذلك في محاولة لمعالجة مشكلات الصرف الصحي المتفاقمة، وهو ما قد يشير إلى انتشار واسع للمشكلة في مناطق مختلفة. ولم تقف السيدة غادة مكتوفة الأيدي أمام هذه المعاناة. فقد قامت بتقديم العديد من الشكاوى الرسمية إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مستخدمةً مختلف قنوات التواصل المتاحة، سواء عبر الخط الساخن المخصص لخدمة العملاء أو من خلال تطبيقات التواصل الحديثة. ولكن، وعلى الرغم من الوعود المتكررة بإرسال لجان متخصصة لتحليل عينات المياه وتقييم الوضع، لم تتلق الأسرة أي استجابة فعلية أو حلول ملموسة حتى هذه اللحظة. هذا التجاهل يزيد من حدة القلق واليأس لدى الأسرة، ويجعلها تشعر بأن صوتها ومعاناتها لا يلقيان الاهتمام الكافي من الجهات المسؤولة. تعيش غادة مع طفلين صغيرين، مما يضاعف من حجم التحديات اليومية التي تواجهها. فهي تكافح باستمرار لتوفير احتياجاتهم الأساسية من مياه نظيفة للشرب أو لإعداد الطعام، مما يضطرها إلى تحمل أعباء مالية إضافية بشراء المياه المعبأة. أما المياه الملوثة، فهي تضطر إلى استخدامها في أعمال التنظيف فقط، وهو ما يمثل خطرًا صحيًا كبيرًا على أفراد الأسرة، حيث يمكن أن تنتقل الأمراض والجراثيم بسهولة عبر ملامسة الأسطح الملوثة. وقد أشارت غادة إلى أن سكان المنطقة يعتمدون منذ سنوات على تخزين المياه في خزانات خاصة بسبب ضعف جودة الخدمة وعدم انتظام وصول المياه، إلا أن تفاقم الأزمة مؤخرًا جعل حتى عملية تخزين المياه النظيفة أمرًا بالغ الصعوبة، مما يحد من قدرتهم على تأمين احتياجاتهم حتى بكميات محدودة. وفي ظل هذه الظروف المقلقة، يوجه أهالي منطقة المعتمدية نداء استغاثة عاجل إلى كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي. يطالب الأهالي بتدخل فوري وسريع لإجراء فحص شامل ودقيق لشبكات المياه والصرف الصحي في المنطقة، وتحديد مصادر التلوث ومعالجتها بشكل جذري. كما يشددون على ضرورة إصلاح كافة الأعطال والتسريبات التي قد تكون سببًا في هذا التلوث، وتحسين جودة المياه التي تصل إلى منازلهم. إن الهدف الأساسي من هذه المطالب هو الحفاظ على صحة المواطنين، وخاصة الأطفال، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة التي قد تنجم عن استهلاك مياه ملوثة. إن قضية المياه الصالحة للشرب هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويتوجب على الدولة والمؤسسات المسؤولة تأمين هذا الحق لجميع المواطنين دون تمييز. وتبقى الأسرة، ومعها سكان المعتمدية، في ترقب وترقب لأي بادرة أمل أو تحرك جاد من شأنه أن يعيد لهم الحياة الطبيعية ويحصنهم من مخاطر الأمراض ويهدر كرامتهم الإنسانية. إن تدهور البنية التحتية وتراخي الجهات الرقابية في معالجة مثل هذه الأزمات يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي والاجتماعي للمجتمع ككل، ويتطلب وقفة جادة ومسؤولية تامة من جميع الأطراف المعنية





مياه الشرب تلوث صرف صحي بولاق الدكرور أزمة إنسانية

