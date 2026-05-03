أزمة 'رغيفي الخبز والفول' تهز مدرسة في بني سويف.. تحقيق ومطالبات بمساءلة المسؤولين

واقعة طالبة في بني سويف أحضرت وجبة بسيطة إلى المدرسة تثير غضباً واسعاً واتهامات بالتنمر والإحراج، وتدفع مديرية التعليم إلى التحرك لاحتواء الأزمة.

أثارت حادثة مدرسة إهناسيا الثانوية في بني سويف جدلاً واسعاً وغضباً عارماً في أوساط المجتمع المصري، وذلك بعد تداول تفاصيل قصة الطالبة التي أحضرت معها وجبة بسيطة تتكون من رغيفي خبز وكيس فول إلى المدرسة.

تصاعدت حدة الانتقادات واتهامات التنمر والإحراج بعد تداول تصريحات منسوبة إلى أحد المسؤولين، اعتبرها الكثيرون ساخرة ومسيئة للطالبة وظروفها المعيشية المتواضعة. تعود تفاصيل الواقعة إلى جولة تفقدية قام بها الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التعليم الجديد في بني سويف، لإحدى المدارس في قرية نزلة المشارقة. خلال هذه الجولة، لاحظ الوكيل وجود وجبة الطعام البسيطة داخل درج الطالبة، الأمر الذي أثار استياءه وتسبب في ردود فعل متباينة.

الواقعة لم تقتصر على مجرد ملاحظة وجبة الطعام، بل تطورت إلى اتهامات بالتقليل من شأن الطالبة وإحراجها أمام زميلاتها. الروايات المتداولة تشير إلى أن الطالبة تنتمي إلى أسرة ذات دخل محدود، وتضطر إلى إحضار هذه الوجبة البسيطة معها يومياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسرة. هذا الأمر أثار تعاطفاً واسعاً مع الطالبة، بينما أثار تصريح المسؤول المذكور غضباً واستياءً شديدين، حيث اعتبره البعض تعبيراً عن غياب البعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

وقد تصاعدت الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بفتح تحقيق شامل في الواقعة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في الإساءة للطالبة. وأكد العديد من النشطاء على أن المدارس يجب أن تكون بيئة آمنة وداعمة نفسياً واجتماعياً للطلاب، لا مصدراً للإحراج أو الضغط عليهم. في محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة، تحركت مديرية التربية والتعليم في بني سويف بسرعة. قام الدكتور محمود الفولي بزيارة إلى مدرسة إهناسيا الثانوية بنات، حيث التقى بالطالبات وإدارة المدرسة، وحضر طابور الصباح.

كما التقى بالطالبة وأسرتها، واستمع إلى تفاصيل حياتها وطموحاتها، مؤكداً لها دعمه الكامل لتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الشرطة. وأصدرت مديرية التربية والتعليم بياناً رسمياً نفت فيه وجود أي نية للإساءة للطالبة، موضحة أن الحديث داخل الفصل كان في إطار التوعية الصحية للطالبات بعد تعرض بعضهن لحالات مرضية نتيجة تناول أطعمة غير صالحة. وأكد البيان على أن الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم هو جزء أساسي من الدور التربوي للمدرسة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال الجدل مستمراً حول الواقعة، وتطالب العديد من الجهات بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات. هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية التعامل الإنساني مع الطلاب، وضرورة مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة للجميع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بني سويف تعليم تنمر إحراج طلاب مدارس واقعة وكيل وزارة التعليم

United States Latest News, United States Headlines