أزمة المطارات الأمريكية وتفاصيل فوز مصر على مالاوي

تفاقم أزمة الازدحام في مطارات الولايات المتحدة وتأخر الرحلات، بينما حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على مالاوي بهدفين دون رد في تصفيات أفريقيا.

تشهد مطارات الولايات المتحدة الأمريكية ضغطاً شديداً أدى إلى تعطيل عدد كبير من الرحلات الجوية ومعاناة المسافرين، في ظل تقارير تشير إلى احتمالية وقف العمليات بالكامل في عدد من المطارات الرئيسية حتى نهاية اليوم الجاري.

تفاصيل الفوز في تصفيات أفريقيا

حقق منتخب مصر انتصاراً مهماً على نظيره المالوي بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في المباراة التي استضافها ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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وبهذه النتيجة، واصل منتخب مصر مسيرته المتواصلة في الانتصارات ورفع رصيده النقطي إلى سبع نقاط، متصدراً بذلك جدول ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد منتخب مالاوي عند ثلاث نقاط ليحتل المركز الثالث في الترتيب.

إحصائيات محمد صلاح التاريخية

نشر محمد صلاح صوراً عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب المباراة، حيث يظهر في الصورة الأولى وهو يحمل ورقة مكتوب عليها الرقم 70، مما يشير إلى عدد أهدافه مع منتخب مصر، بينما تظهر الصورة الثانية وهو يحتفل مع زملائه.

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ورغم احتفال صلاح بالوصول إلى الهدف رقم 70 بقميص الفراعنة، إلا أن الأرقام الرسمية تفيد بأنه وصل إلى 68 هدفاً، ليواصل مطاردة رقم مدربه السابق هشام حسن الذي يملك في رصيده 69 هدفاً في صدارة الهدافين التاريخيين.

بداية جديدة للجهاز الفني الجديد

حملت المباراة أهمية خاصة لمنتخب مصر كونها الظهور الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، الذي تولى المسؤولية خلفاً لحسام حسن قبل أيام قليلة من اللقاء، ليحقق الفوز الأول له مع الفراعنة في تدريبه الأول.

توثيق الأهداف الدولية

يجدر الذكر أن محمد صلاح سجل هدفين في مباراة ودية أمام إي سواتيني عام 2013 والتي انتهت لصالح مصر بنتيجة 10-0، إلا أن هذه الأهداف لم تحتسب كمباريات دولية وفقاً للمعايير المعتمدة.

وأثارت بعض التقارير الجدل حول تجاوز صلاح لرقم حسام حسن التاريخي، إلا أن موقع فيفا كان قد ذكر في تقرير سابق بتاريخ 22 يونيو الماضي بأن صلاح كان قد وصل إلى 66 هدفاً عقب هدفه بمرمي نيوزيلندا في كأس العالم 2026.