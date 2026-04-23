أزمة مستحقات زيزو تهز الزمالك.. تفاصيل مثيرة وتصريحات متبادلة

تصاعد الخلاف بين أحمد زيزو ونادي الزمالك حول مستحقاته المتأخرة، مع كشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول قيمة المطالبات المالية والعروض التي تلقاها اللاعب. مسؤول في الزمالك يرد على تصريحات والد زيزو، وتأكيد حكم لصالح اللاعب من لجنة شؤون اللاعبين.

أثار تصريح لوالد اللاعب أحمد زيزو ، نجم نادي الزمالك ، جدلاً واسعاً حول مستحقات ه المتأخرة لدى النادي، مما دفع مسؤولاً في الزمالك للرد على هذه التصريحات.

وكشف الإعلامي أحمد شبانة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمطالبات زيزو المالية، مؤكداً أن اللاعب يطالب بمبلغ 100 مليون جنيه مصري. وأضاف شبانة أن محامي زيزو سيعقد مؤتمراً صحفياً خلال الأيام القليلة القادمة لعرض كافة تفاصيل القضية بشكل مفصل وتقديم المستندات الداعمة لمطالباته. كما كشف شبانة عن وجود مستندات تثبت تلقي نادي الزمالك عروضاً لضم زيزو بقيمة 13 مليون دولار، وهو ما يثير تساؤلات حول قيمة اللاعب الحقيقية وأسباب عدم الاستفادة من هذه العروض.

من جانبه، أكد خالد الغندور، الإعلامي المعروف، أن لجنة شؤون اللاعبين قد أصدرت حكماً لصالح زيزو في النزاع على المستحقات، إلا أن هناك مشاورات لتأجيل الإعلان الرسمي عن هذا الحكم حتى نهاية الدور الحالي من الدوري. الجدل تصاعد مع تأكيد أن الزمالك يرد على تصريحات والد زيزو بشأن المبلغ المطالب به، نافياً صحة المبلغ المذكور. وتشير التقارير إلى أن المبلغ المتداول يبلغ 82 مليون جنيه، وهو ما يثير المزيد من الجدل حول حجم المستحقات المتأخرة.

وفي سياق متصل، كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالنادي، عن مفاجأة تتعلق بمستحقات زيزو، مؤكداً أن اللاعب كان يتلقى مبالغ مالية منتظمة خلال فترة وجوده في النادي. وأشار إلى أن ممدوح عباس، الرئيس السابق للنادي، كان يحول للاعب مبلغ 2.5 مليون جنيه مصري شهرياً، ولكن هذه المبالغ كانت تُحول أولاً إلى حساب النادي ثم إلى حساب اللاعب.

كما أضاف السيد أن عقد زيزو بالكامل كان يتم تمويله من قبل ممدوح عباس، وأن اللاعب كان يتلقى هذه المبالغ بشكل شهري عبر النادي. وتساءل السيد عن كيفية بقاء اللاعب طوال فترة تواجده في النادي دون المطالبة بمستحقاته أو تقديم شكوى ضد النادي. من جهته، أكد محمود أبوالدهب، المحلل الرياضي، أن أفضل نتيجة للأهلي هي خسارة الزمالك أمام بيراميدز، مشدداً على ضرورة رحيل عاشور وزيزو في حالة حدوث ذلك.

في المقابل، رد والد زيزو بقوة على تصريحات المسؤولين في الزمالك، مؤكداً أن قرار لجنة شؤون اللاعبين لصالح نجله ولكنه "في الدرج"، أي لم يتم تنفيذه حتى الآن. كما نفى والد زيزو صحة ما يتردد حول إمكانية دخول نجله في صفقة تبادلية مع أي نادٍ آخر.

وأوضح المصدر المسؤول في الزمالك، في تصريحات خاصة للإعلامي خالد الغندور، أن هناك مستنداً في ملف زيزو يثبت أن ممدوح عباس كان يحول للاعب مبلغ 2.5 مليون جنيه، ولكنه لم يكن يحولها مباشرة للاعب، بل كان يحولها إلى حساب النادي أولاً ثم يقوم النادي بتحويلها للاعب. وأضاف المصدر أن عقد زيزو بالكامل كان يتم تمويله من قبل ممدوح عباس، وأن اللاعب كان يتلقى هذه المبالغ شهرياً عن طريق النادي.

وتساءل المصدر عن كيفية عدم حصول اللاعب على أمواله طوال فترة تواجده في النادي دون تقديم أي شكوى. كما أكد المصدر وجود مستند آخر يوضح مدة غياب زيزو عن الزمالك بعد غيابه لمدة شهر عن الفريق وعدم مشاركته في التدريبات، بالإضافة إلى نسب مشاركته في البطولات التي لم يحصل عليها مع النادي. الوضع الحالي يشير إلى تصاعد حدة الخلاف بين اللاعب والنادي، مع احتمال لجوء القضية إلى المحكمة الرياضية في حال عدم التوصل إلى حل ودي.

الزمالك يواجه ضغوطاً كبيرة لحل هذه القضية بشكل سريع لتجنب أي تداعيات سلبية على الفريق قبل المباريات الهامة المقبلة. المسؤولون في النادي يحاولون جمع كافة المستندات والأدلة التي تثبت حق النادي في هذه القضية، بينما يصر والد زيزو على الحصول على حقوق نجله كاملة. الخلاف المالي يلقي بظلاله على الأجواء داخل الفريق، ويؤثر على معنويات اللاعبين، مما يتطلب تدخلًا سريعًا وحاسمًا من قبل إدارة النادي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الزمالك أحمد زيزو مستحقات لجنة شؤون اللاعبين ممدوح عباس خالد الغندور أزمة مالية

United States Latest News, United States Headlines