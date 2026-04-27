أزمة صواريخ اعتراضية في إسرائيل وعودة عائلات داعش إلى أستراليا.. وتصاعد الانتحار بين الجنود

إسرائيل تواجه نقصًا حادًا في الصواريخ الاعتراضية، بينما تستعد عائلات مرتبطة بداعش للعودة إلى أستراليا، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين.

تواجه كيان الاحتلال ال إسرائيل ي أزمة حادة ومتصاعدة في مخزون الصواريخ الاعتراضية المستخدمة في منظومات الدفاع الجوي، الأمر الذي يثير قلقًا بالغًا في الأوساط الأمنية والعسكرية ال إسرائيل ية.

هذه الأزمة تتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التهديدات من مختلف الجبهات، مما يزيد من الضغط على القدرات الدفاعية الإسرائيلية. تشير التقارير إلى أن النقص الحاد في هذه الصواريخ يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الاستهلاك المكثف خلال المواجهات الأخيرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى صعوبات في الإنتاج والتوريد بسبب التحديات اللوجستية والقيود المفروضة على بعض الشركات المصنعة. هذا النقص يضعف بشكل كبير قدرة إسرائيل على التصدي للهجمات الصاروخية المحتملة، ويجعلها أكثر عرضة للخطر في حال اندلاع مواجهة واسعة النطاق.

وقد أدى هذا الوضع إلى نقاشات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتوفير المزيد من الصواريخ الاعتراضية، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو البحث عن مصادر بديلة للتوريد. وفي سياق منفصل، تستعد مجموعة من العائلات، تضم زوجات سابقات لعناصر في تنظيم داعش الإرهابي وأطفالهن، لمغادرة العاصمة السورية دمشق والتوجه إلى أستراليا خلال الأيام القليلة القادمة.

هذه الخطوة تأتي بعد سنوات من الاحتجاز في مخيم الروج في شمال شرق سوريا، حيث قضت هذه العائلات ما يقرب من سبع سنوات منذ انهيار تنظيم داعش وسيطرة القوات المحلية على المخيمات التي تضم عائلات عناصر التنظيم. عملية الإعادة هذه تتم بترتيبات خاصة ومن دون أي دعم مباشر من الحكومة الأسترالية، على الرغم من أن النساء والأطفال يحملون الجنسية الأسترالية.

وقد أكدت الحكومة الأسترالية أنها لا تشارك بشكل مباشر في عملية الإعادة، لكنها تتابع الملف عن كثب من خلال الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، صرح بأن السلطات المختصة ستراقب جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى أستراليا، وأن أي مخاوف أمنية محتملة سيتم التعامل معها وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها. هذه القضية تثير جدلاً واسعًا في أستراليا حول مدى مسؤولية الدولة عن رعاية مواطنيها الذين ارتبطوا بتنظيمات إرهابية، وكيفية الموازنة بين حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن القومي.

كما تثير تساؤلات حول المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن إعادة هؤلاء الأشخاص إلى المجتمع الأسترالي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية انخراطهم في أنشطة متطرفة أو تأثيرهم على الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين، مما يعكس حالة نفسية صعبة يعاني منها هؤلاء الجنود نتيجة للضغوط النفسية والمعنوية التي يتعرضون لها خلال خدمتهم العسكرية.

هذه الظاهرة تثير قلقًا بالغًا في المجتمع الإسرائيلي، وتدفع إلى البحث عن أسباب هذه الزيادة في حالات الانتحار، ووضع برامج دعم نفسي واجتماعي للجنود لمساعدتهم على التغلب على هذه المشاكل. يعزو الخبراء هذه الزيادة إلى عدة عوامل، منها طبيعة الخدمة العسكرية في إسرائيل، التي تتسم بالتوتر الدائم والمواجهات المستمرة، بالإضافة إلى الصدمات النفسية التي يتعرض لها الجنود نتيجة للمشاركة في العمليات القتالية.

كما يشيرون إلى نقص الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للجنود، وعدم كفاية برامج إعادة التأهيل التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع المدني بعد انتهاء خدمتهم العسكرية. هذه القضية تلقي الضوء على الجوانب الإنسانية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتذكرنا بالتكلفة البشرية والنفسية التي يتحملها الجنود من كلا الجانبين. إن معالجة هذه المشكلة تتطلب جهودًا متضافرة من الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات المدنية والمنظمات غير الحكومية لتوفير الدعم اللازم للجنود وحمايتهم من الأضرار النفسية التي قد تلحق بهم





