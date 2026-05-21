أزمة الربط الجوي الأوروبي: إياتا تحذر من الركود وتطالب بإصلاحات تشريعية عاجلة

كشف تقرير حديث للاتحاد الدولي للنقل الجوي عن تراجع نمو شبكات الطيران في أوروبا لعام 2025، محذراً من تداعيات التكاليف التشغيلية واللوائح الصارمة على الاقتصاد والوظائف.

كشفت أحدث البيانات الإحصائية التي أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، المعروف باسم إياتا ، عن مؤشرات مقلقة للغاية تتعلق بمستقبل شبكة الربط الجوي في القارة الأوروبية خلال عام 2025.

فقد أظهرت الأرقام أن هذه الشبكة قد دخلت في حالة من الركود شبه التام، حيث لم يتجاوز صافي النمو في إجمالي عدد الخطوط الجوية التي تربط الدول الأوروبية فيما بينها، أو تربطها ببقية دول العالم، نسبة 1% فقط. هذا الرقم يمثل تراجعاً ملحوظاً ومثيراً للقلق عند مقارنته بنسبة النمو السنوي المركب التي بلغت 1.5% على مدار العقد الماضي، مما يشير إلى أن القارة الأوروبية تفقد تدريجياً زخمها في مجال النقل الجوي وتواجه تحديات هيكلية تعيق قدرتها على التوسع والنمو في سوق عالمي شديد التنافسية.

وفي تحليل معمق لهذه الظاهرة، أوضح توماس رينيرت، نائب الرئيس الأول للعلاقات الخارجية في إياتا، أن نمو شبكات خطوط الطيران لا يحدث في فراغ، بل هو انعكاس مباشر لحجم الطلب السائد وطبيعة البيئة التشغيلية التي تعمل فيها الشركات. وأكد رينيرت أن وصول شبكة الربط الجوي في الاتحاد الأوروبي إلى هذه الحافة من الركود لم يكن أمراً مفاجئاً للمراقبين، نظراً للأعباء التنظيمية المرهقة التي تفرضها القوانين الحالية، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني في التكاليف التشغيلية.

كما شدد على أن مشكلات التنافسية الهيكلية داخل الاتحاد الأوروبي لم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة، مما جعل شركات الطيران الأوروبية في موقف ضعيف أمام المنافسين الدوليين. واعتبر رينيرت أن لوائح حماية المستهلك الحالية تمثل مثالاً صارخاً على العيوب التنظيمية، حيث يرى أن القوانين المطبقة حالياً تعاني من ثغرات هيكلية معروفة للجميع، إلا أن كل المحاولات الرامية إلى تعديلها أو تحسينها تبدو وكأنها محكومة بالفشل، بل إنها تزيد من تعقيد المشهد التشغيلي.

هذا الوضع يفرض حالة من الإحباط التشغيلي التي تحد من قدرة شركات الطيران على تنمية شبكات الربط الجوي، وهي الشبكات التي تعتبر الشريان الحيوي الذي تعتمد عليه أوروبا لدعم ملايين الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل في مختلف الأقاليم. وعند النظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، تبرز الأرقام مدى خطورة هذا الركود، حيث إن قطاع الطيران والأنشطة السياحية المرتبطة به يدعمان أكثر من 9.2 مليون وظيفة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما يساهمان بنحو 760 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

إن أي تراجع في كفاءة أو توسع شبكات الربط الجوي يعني بالضرورة تأثيراً سلبياً مباشراً على هذه الأرقام، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي الإقليمي، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة والتبادل التجاري الجوي. وفي محاولة لإنقاذ الموقف، وجه الاتحاد الدولي للنقل الجوي نداءً عاجلاً إلى صناع القرار السياسي في أوروبا، مطالباً إياهم باتخاذ خطوات جريئة وذكية لتمكين شركات الطيران من استعادة قدرتها على النمو والمنافسة.

وركزت المطالب على ضرورة إعادة صياغة السياسات الجوية لتكون أكثر مرونة ودعماً للابتكار، مع ضرورة معالجة الملفات المالية والتشريعية التي تضغط على كاهل الشركات، لضمان عدم تحول الركود الحالي إلى تراجع دائم يضعف مكانة أوروبا كمركز عالمي للطيران. وكان الملف الأكثر إلحاحاً الذي طرحه رينيرت هو ضرورة تعديل اللائحة المعروفة باسم EU261، حيث أشار إلى أن هذه اللائحة أصبحت تشكل عبئاً مالياً غير مسبوق، إذ وصلت تكلفة التعويضات المترتبة عليها إلى نحو 8 مليارات يورو، وهو رقم وصفه بأنه خرج عن السيطرة.

وأكد أن إجراء إصلاحات متواضعة ومنطقية على حدود هذه التعويضات سيسهم بشكل فعال في تقليص هذه التكاليف الباهظة، مما سيعيد الجدوى الاقتصادية للعديد من الخطوط الجوية الهامشية التي تم إلغاؤها أو تقليص رحلاتها بسبب عدم ربحيتها تحت وطأة هذه القوانين. واختتم رينيرت حديثه بالتأكيد على أن السياسيين الأوروبيين مطالبون الآن بالنظر إلى واقع السوق الفعلي، حيث تعاني الشركات من مستويات قياسية في أسعار وقود الطائرات، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في تكاليف البنية التحتية للمطارات.

وأوضح أن خفض تكلفة اللائحة المذكورة سيعمل على إنعاش حركة الربط الجوي، وهو ما سيصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطن الأوروبي الذي سيستفيد من توفر خيارات سفر أكثر وتكاليف أقل، محذراً من أن أي تأخير في اتخاذ هذه القرارات سيؤدي إلى مزيد من الخسائر في التنافسية والنمو





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إياتا الربط الجوي الأوروبي قطاع الطيران الاتحاد الأوروبي نمو اقتصادي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة جدية أكثر من أي فترة سابقةنشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 11:59 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 11:59 ص

Read more »

رئيس بلدة الناقورة يناشد الأهالي التريث في العودةنشرت في الثلاثاء 7 يناير 2025 - 2:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 2:32 م

Read more »

تبدأ 18 يناير| جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 جميع المحافظاتجدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 ينطلق رسميا يوم 18 يناير 2025 في جميع محافظات الجمهورية

Read more »

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 السبت.. و 10 تنبيهات عاجلة للطلابتنطلق امتحانات الشهادة الاعدادية 2025 السبت القادم الموافق 18 يناير 2025 في جميع محافظات الجمهورية

Read more »

بدء قبول اعتذارات الثانوية العامة من المعلمين الثلاثاء.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبةتبدأ مديريات التربية والتعليم الثلاثاء القادم 10 يونيو 2025 ، في قبول اعتذارات الثانوية العامة 2025 من المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وذلك حتى 12 يونيو 2025

Read more »

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025ساعات ويبدأ تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2025، ويستعد طلاب الثانوية العامة 2025 ، لعلميات القبول بالكليات المختلفة في تنسيق الجامعات 2025 حسب درجات كل طالب في نتيجة الثانوية العامة 2025 .

Read more »