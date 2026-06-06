أزمة الكلاب الضالة في مصر.. أرقام صادمة وتكاليف مليارية تستنفر الرأي العام

تناول الإعلامي عمرو أديب تزايد أعداد الكلاب الضالة في مصر، كاشفاً عن ارتفاع حالات العقر إلى 1.5 مليون حالة وتوقعات بوصول تكلفة العلاج إلى 6 مليارات جنيه بحلول 2030، وسط انقسام مجتمعي بين دعاة الرفق بالحيوان والمطالبين بحماية السلامة العامة.

سلط الإعلامي عمرو أديب الضوء في حلقة مثيرة من برنامجه الشهير الحكاية الذي يبث عبر قناة MBC مصر ، على واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحاً وإثارة للجدل في الشارع ال مصر ي في الآونة الأخيرة، وهي قضية تفشي ظاهرة الكلاب الضالة في مختلف المحافظات والمدن.

وأشار أديب إلى أن المؤشرات الرقمية والإحصاءات المتداولة تعكس واقعاً مقلقاً للغاية، حيث تشهد أعداد هذه الكلاب زيادة مطردة تتجاوز القدرة على السيطرة التقليدية، مما يحول هذه الظاهرة من مجرد مشكلة بيئية بسيطة إلى أزمة تهدد السلامة العامة والصحة المجتمعية. وقد استعرض أديب مقارنة رقمية صادمة توضح حجم التدهور في الوضع؛ ففي عام 2016 كان عدد الكلاب المسجل يقارب 300 ألف كلب، وكانت حالات العقر المسجلة تصل إلى نحو 316 ألف حالة، إلا أن هذه الأرقام قفزت بشكل جنوني لتصل حالات العقر في التقديرات الأخيرة لعام 2025 إلى نحو مليون ونصف المليون حالة، وهو ما يعكس تضاعف الخطر بشكل مخيف على المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن الذين يمثلون الفئات الأكثر عرضة لهذه الهجمات في الشوارع والأحياء السكنية.

وفي سياق تحليله للأزمة، أوضح عمرو أديب أن هناك حالة من التضارب الشديد في التقديرات الحالية لأعداد الكلاب الضالة في مصر، حيث تتراوح التوقعات بين 15 مليون كلب وفق بعض الدراسات، وتصل في تقديرات أخرى أكثر تشاؤماً إلى 40 مليون كلب، وهو رقم ضخم يضع الدولة أمام تحدٍ لوجستي وصحي كبير. وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى انقسام المجتمع المصري إلى تيارين متناقضين تماماً في الرؤية والتعامل؛ التيار الأول يتبنى نهج الرحمة والرفق بالحيوان، حيث يرى أن هذه الكائنات تعاني من الجوع والتشرد، وبالتالي يطالب بضرورة إطعامها وتوفير الرعاية لها، بل إن البعض أطلق حملات منظمة لتوزيع الطعام على الكلاب في الشوارع من منطلق إنساني وأخلاقي.

وفي المقابل، يبرز التيار الثاني الذي ينظر إلى الأمر من زاوية أمنية وصحية بحتة، محذراً من أن إطعام الكلاب في الشوارع يساهم بشكل مباشر في زيادة تكاثرها وتجمعها في مناطق سكنية، مما يزيد من معدلات الهجوم والعقر، وطالب هذا الفريق بضرورة إيجاد حلول جذرية تتجاوز مجرد الإطعام، مثل البحث عن سبل لتصدير هذه الكلاب للخارج أو حتى الاستفادة من دمائها في أغراض طبية أو صناعية لتقليل أعدادها بشكل فعال. ولم تتوقف الأزمة عند الجانب الاجتماعي والنفسي، بل امتدت لتصبح عبئاً اقتصادياً ثقيلاً تتحمله خزينة الدولة؛ حيث كشف أديب أن وزارة الصحة المصرية تنفق سنوياً مبالغ طائلة تصل إلى نحو 1.7 مليار جنيه مصري لتوفير أمصال علاج حالات العقر، وهي مبالغ تُصرف في علاج آثار المشكلة بدلاً من حل مسبباتها.

والأكثر خطورة هو التوقعات المستقبلية التي تشير إلى أن هذه التكلفة المادية قد تقفز لتصل إلى 6 مليارات جنيه بحلول عام 2030 إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون تدخل استراتيجي شامل. وأكد أديب أن هذه الظاهرة لا تسبب خسائر مادية فحسب، بل تخلق حالة من الرعب والقلق الدائم لدى المواطنين، مما يؤثر على جودة الحياة في الشوارع، خاصة في المناطق الشعبية والقرى.

وفي ختام طرحه، لفت إلى أن الجدل لا يزال قائماً بين من يرى ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي وحماية حقوق الحيوان كقيمة عالمية، وبين من يرى أن أمن الإنسان وسلامته الجسدية يجب أن تكون لها الأولوية القصوى فوق أي اعتبار آخر، داعياً إلى ضرورة وجود خطة حكومية متكاملة توازن بين الرفق بالحيوان وحماية المواطنين من خطر العقر المتزايد





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