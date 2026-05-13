أزمة تنفيذ أحكام النفقة في قوانين الأحوال الشخصية: نحو استراتيجية قانونية شاملة لتحقيق العدالة الناجزة

تحليل مفصل للتحديات التي تواجه المتقاضين في محاكم الأسرة، مع التركيز على صعوبات إثبات الدخل وآليات تنفيذ الأحكام القضائية ومقترحات لإنشاء شرطة أسرية متخصصة لضمان الحقوق.

كشف المحامي علي صبري عن حقائق هامة تتعلق بمسار قضايا الأحوال الشخصية في المنظومة القضائية، مشيراً إلى أن معظم هذه القضايا يمكن حسمها وإصدار أحكام نهائية فيها خلال فترة زمنية تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة واحدة في المتوسط.

ومع ذلك، أكد صبري أن المعضلة الحقيقية التي تواجه المتقاضين لا تكمن في إجراءات التقاضي ذاتها أو في بطء إصدار الأحكام، بل تتركز الأزمة الكبرى في مرحلة تنفيذ هذه الأحكام على أرض الواقع. وأوضح أن هناك فجوة واسعة بين صدور الحكم القضائي وبين تحصيل الحقوق المالية، مما يجعل الحكم في كثير من الأحيان مجرد ورقة لا تعكس الواقع المعيشي للمتضررين، خاصة في قضايا النفقة التي تمس الاحتياجات الأساسية للمعيشة.

وفي سياق متصل، سلط صبري الضوء على واحدة من أعقد المشكلات التي تواجه محاكم الأسرة، وهي صعوبة إثبات الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة، ولا سيما أولئك الذين يعملون في المهن الحرة أو يمتلكون أعمالاً غير مسجلة بشكل رسمي في جهات حكومية. وأوضح أن هذا التحدي يؤدي غالباً إلى وقوع ظلم بين الطرفين، حيث قد يتم تقدير النفقة بمبالغ زهيدة لا تتناسب مع القدرة المالية الفعلية للملتزم بالسداد، مما يضر بمصلحة الأطفال والزوجة، أو في حالات أخرى قد يتم التقدير بشكل غير دقيق يسبب عبئاً غير عادل.

وأكد أن إثبات الدخل الحقيقي يتطلب آليات رقابية وتنسيقاً أكبر بين الجهات القضائية والمالية لضمان وصول الحقوق لأصحابها بناءً على معايير واقعية وشفافة. أما فيما يتعلق بآليات الضغط القانوني، فقد أشار المحامي علي صبري إلى أن القانون الحالي يتضمن نصوصاً تتيح الحبس في حالات الامتناع عن سداد مختلف أنواع النفقات، إلا أن هذا الإجراء يصطدم بعقبات تنفيذية جسيمة.

فعملية الوصول إلى المحكوم عليه وتتبع مكان إقامته الفعلي تظل تحدياً كبيراً بسبب لجوء البعض إلى تغيير عناوين سكنهم بشكل مستمر أو التخفي للإفلات من تنفيذ حكم الحبس. هذا التعقيد يحول دون تحقيق الردع المطلوب ويجعل المماطلة في سداد النفقة سلوكاً شائعاً لدى البعض، مما يطيل أمد معاناة الطرف المتضرر ويزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية عليه. ولمعالجة هذه الثغرات، طرح صبري مجموعة من المقترحات التشريعية والإجرائية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في ملف الأحوال الشخصية.

اقترح أولاً تطبيق نظام الغرامات المالية التصاعدية على كل من يمتنع عن تنفيذ أحكام النفقة، بحيث تزداد قيمة الغرامة شهرياً مع استمرار المماطلة، وهو ما يمثل ضغطاً مالياً مباشراً يدفع الملتزم للسداد بدلاً من الهروب من حكم الحبس. واعتبر أن هذا الحل سيحد من ظاهرة المماطلة ويضمن تدفق الحقوق المالية بشكل أكثر سرعة وعدالة، ويقلل من الحاجة إلى اللجوء للحبس كخيار أخير.

وفي ختام رؤيته، شدد علي صبري على ضرورة إنشاء جهاز أمني متخصص يسمى شرطة الأسرة، تكون مهمتها الأساسية والوحيدة هي تتبع وتنفيذ أحكام محاكم الأسرة. وأكد أن وجود جهة تنفيذية تمتلك الأدوات والصلاحيات المتخصصة في التعامل مع طبيعة النزاعات الأسرية سيساهم بشكل فعال في تخفيف معاناة آلاف المتقاضين، وسيعطي الأحكام القضائية هيبتها وفاعليتها الحقيقية.

إن التحول في فلسفة الدولة تجاه قضايا الأحوال الشخصية يجب أن ينتقل من مجرد إصدار الأحكام إلى ضمان تنفيذها، لضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تعد أولوية قصوى لحماية كيان الأسرة والمجتمع من التفكك والضياع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قانون الأحوال الشخصية نفقة الزوجية تنفيذ الأحكام محكمة الأسرة حقوق المرأة والطفل

United States Latest News, United States Headlines