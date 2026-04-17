أزمة وقود الطائرات تلوح في الأفق الأوروبي: وكالة الطاقة الدولية تحذر من نفاد الإمدادات خلال ستة أسابيع

تحذر وكالة الطاقة الدولية من اقتراب أوروبا من نفاد مخزونات وقود الطائرات خلال ستة أسابيع، بسبب اضطراب تدفقات النفط عالميًا نتيجة للحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز. قد يؤدي ذلك إلى إلغاء رحلات جوية وزيادة الأسعار وتفاقم التضخم العالمي.

في ظل التوترات المتصاعدة واضطراب أسواق الطاقة العالمية، دقّت وكالة الطاقة الدولية ناقوس الخطر بشأن مخزونات وقود الطائرات في أوروبا ، محذرة من أن القارة لا تملك سوى ما يكفي لنحو ستة أسابيع فقط. يأتي هذا التحذير في أعقاب التداعيات الوخيمة للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى اضطراب كبير في تدفقات النفط من منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد أن أقدمت طهران على إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعتمد عليه جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

وعلى الرغم من التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، إلا أن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب تعثرت، ولا تزال المفاوضات غير المباشرة مستمرة بوساطة باكستانية، مما يبقي مصير الإمدادات العالمية في حالة من عدم اليقين. وقد انعكس هذا الوضع بشكل مباشر على أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار خام برنت، وهو المعيار العالمي للنفط، بنسبة تجاوزت 30% مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الصراع. هذا الارتفاع الهائل في أسعار النفط الخام أدى بدوره إلى زيادة ملحوظة في أسعار وقود الطائرات على مستوى العالم، مما فرض ضغوطًا مالية شديدة على الاقتصادات المختلفة، ويهدد بآثار سلبية مضاعفة على حركة الطيران التجاري. أوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان، أن القارة الأوروبية قد تشهد قريبًا إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية إذا لم يتم استئناف إمدادات النفط في الأسابيع القليلة المقبلة. وأشار بيرول إلى أن نقص الوقود قد يدفع شركات الطيران إلى اتخاذ قرارات صعبة بإلغاء بعض الرحلات بين المدن، ما سيؤثر بشكل مباشر على المسافرين وقطاع السياحة والاقتصاد بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحذيرات تأتي في وقت بدأت فيه بالفعل بعض شركات الطيران باتخاذ خطوات لتقليص عملياتها. على سبيل المثال، أعلنت شركة "كيه إل إم" الهولندية عن إلغاء 160 رحلة جوية خلال الشهر المقبل، عازية ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاعات الكبيرة في أسعار وقود الطائرات. وعلى الرغم من أن هذا العدد يمثل نسبة ضئيلة، أقل من 1% من جدول رحلات الشركة، إلا أنه يعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها شركات الطيران في ظل الظروف الحالية. وأوضحت الشركة الهولندية أن هذه الإلغاءات لا تعود إلى نقص فعلي في مخزونات الوقود، بل إلى ارتفاع تكلفته بشكل يجعل بعض الرحلات غير مجدية اقتصاديًا، مما يضطرها إلى إعادة النظر في جدوى تشغيلها. وأضاف بيرول أن الإمدادات النفطية التي كانت في طريقها إلى أوروبا قبل اندلاع الحرب قد وصلت بالفعل، إلا أن الشحنات الجديدة لم تعد متوفرة بالكميات المعهودة، وهو ما يفسر اقتراب القارة من أزمة محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وحذر من أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي حتمًا إلى ارتفاعات إضافية في أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مع تباين في حدة التأثيرات على مختلف مناطق العالم. كما حذّر من تداعيات سلبية وشاملة على النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات التضخم، مما قد يدخل الاقتصاد العالمي في دورة ركود أعمق. وفي حين أن المطارات وشركات الطيران تحتفظ عادة بمخزونات كافية من الوقود تكفي لما يقارب ستة أسابيع، إلا أن استمرار الحرب واضطراب الإمدادات أدى إلى استنزاف هذه الاحتياطيات بشكل تدريجي. وتكمن الصعوبة في محدودية قدرة الموردين الآخرين على تعويض هذا النقص الكبير في الإمدادات، مما يزيد من حدة الأزمة المحتملة. من جانبها، حاولت شركة "إيزي جيت" البريطانية طمأنة الرأي العام، مؤكدة أنها لا تواجه مخاوف فورية بشأن إمدادات الوقود خلال الشهر المقبل، وأن لديها رؤية واضحة بشأن توفر الوقود حتى منتصف شهر مايو المقبل، إلا أن هذا التصريح لا يلغي التحديات الهيكلية والمخاوف التي تلوح في الأفق على المدى الأبعد، والتي تتطلب حلولًا مستدامة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية





