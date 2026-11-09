أزمة أحمد صبيحة مع إنبي: رفض بيع مباشر وإهانات من الشريعي

كشف محامي أحمد صبيحة تفاصيل الأزمة مع إنبي ورفض التجديد لبيع مباشر، مشيراً إلى إبعاد اللاعب عن التدريبات وتعرضه لإهانات من رئيس النادي أيمن الشريعي.

كشفت أدلة جديدة عن التعقيدات القانونية والرياضية التي يمر بها اللاعب أحمد صبيحة في ظل خلافاته الحادة مع إدارة نادي الشرقية إنبي ، حيث أوضح المحامي محمد رشوان أن الأزمة تمتد جذورها إلى رفض اللاعب شروط البيع القسري المفروضة عليه من قبل رئاسة النادي.

تفاصيل العقد والخلاف المالي والقانوني

أكد محامي أحمد صبيحة، في تصريحات خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن اللاعب قضى الموسم الخامس مع نادي إنبي، مشدداً على أن صبيحة شارك أساسياً مع الفريق بنسبة 100% على مدار السنوات الأربع الماضية.

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وأشار رشوان إلى أن الموسم الحالي يمثل الموسم الأخير في تعاقد اللاعب مع النادي، مما دفعه للتفاوض بشكل طبيعي من أجل تجديد عقده، وهو نفس المسار الذي سلكه أي لاعب آخر عند اقتراب انتهاء مدة تعاقده.

وأسفرت هذه المفاوضات عن نقطة تحول حادة، حيث أوضح أن المشكلة لم تكمن في بنود التجديد المالية أو الرياضية، بل في إصرار رئيس النادي المهندس أيمن الشريعي على بيع اللاعب لنادٍ بعينه بشكل فوري.

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رفض أحمد صبيحة هذا النهج الذي يستهدف البيع المباشر قبل انتهاء فترة التفاوض، مما أدى إلى تصعيد الموقف بين الطرفين وتحول الخلاف إلى أزمة مفتوحة بين اللاعب وإدارة النادي.

الإبعاد والتوقيف عن التدريبات الجماعية

تصاعدت حدة المعاملة مع اللاعب أحمد صبيحة بشكل ملحوظ، حيث وجد نفسه فجأة خارج التشكيل الأساسي للفريق، مما أثار حوله تساؤلات واسعة حول أسباب هذا القرار المفاجئ من قبل الجهاز الفني والإداري.

وشمل الإجراء القسري منع اللاعب لمدة أربعة أشهر متواصلة من المشاركة في التدريبات الجماعية، وهو إجراء غير مسبوق لطالب لم يكن له دور سلبي داخل الملعب.

كما تم منع اللاعب أحمد صبيحة من الحصول على مستحقاته المالية المستحقة، مما زاد من معاناته القانونية والمادية وأبرز التعسف في التعامل معه من قبل إدارة النادي.

تصريحات أيمن الشريعي والإهانات الموجهة

برز المهندس أيمن الشريعي، رئيس نادي الشرقية إنبي، في أكثر من وسيلة إعلامية للإدلاء بتصريحات حادة ضد اللاعب أحمد صبيحة، وصفها المحامي بأنها تحمل السب والقذف المباشر.

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شدد محمد رشوان على أن مثل هذه التصريحات غير المقبولة لا يجب أن تصدر من رئيس نادي رياضي، مشيراً إلى أن هذا السلوك يتنافى مع الآداب الرياضية والمهنية المتعارف عليها في التعامل مع اللاعبين.

أكد المحامي أن تصرفات أيمن الشريعي لم تكن فردية بل جزء من استراتيجية ممنهجة للتشهير باللاعب، مما يجعل استمرار صبيحة مع النادي أمراً غير ممكن بعد الآن.

موقف اللاعب والمستقبل المتوقع

أكد محامي اللاعب أن أحمد صبيحة لا يرغب بأي شكل من الأشكال في البقاء داخل نادي الشرقية إنبي، وذلك عقب سلسلة الإهانات والتعليقات المهينة التي تعرض لها من قبل رئيس النادي.

أوضح رشوان أن الكراهية المتبادلة والتشهير العلني خلقا بيئة غير محتملة، تجعل وجود اللاعب جزءاً من الفريق أمراً مستحيلاً، سواء من الناحية النفسية أو الرياضية.

ويتوقع أن يواصل اللاعب إجراءاته القانونية والدفاع عن حقوقه عبر القنوات الرسمية، في محاولة لاستعادة مكانته والحصول على مستحقاته التي حُرم منها خلال فترة التوقيف.