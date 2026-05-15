أزمة الثقة بين إيران والولايات المتحدة وتحديات الاتفاق النووي في ظل التوترات الإقليمية

تقرير مفصل حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن عقبات التفاوض مع واشنطن ودور الصين والآثار المترتبة على أزمة الطاقة العالمية.

أكد وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي في تصريحات صحفية أدلى بها في العاصمة الهندية نيودلهي أن انعدام الثقة المتبادلة بين طهران وواشنطن يمثل في الوقت الراهن أكبر عقبة وأبرز تحدٍ يواجه المسارات التفاوضية التي تهدف إلى إنهاء حالة الصراع والتوترات المستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار عراقجي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبدي انفتاحاً ملحوظاً تجاه أي مساعدة دبلوماسية خارجية يمكن أن تساهم في تقريب وجهات النظر، وخص بالذكر الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في هذا السياق، نظراً لمكانتها الدولية وعلاقاتها المتوازنة، مؤكداً أن الوساطة الصينية قد تكون مفتاحاً أساسياً للتخفيف من حدة التوترات المتصاعدة التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي تحليل معمق للعلاقة الشائكة بين الطرفين، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن حالة التردد التي تعتري الجانب الإيراني تعود بشكل أساسي إلى ما وصفه بالرسائل المتناقضة التي تصل من الجانب الأمريكي، حيث إن هذه التناقضات أثارت شكوكاً كبيرة حول النوايا الحقيقية لواشنطن ومدى جديتها في الوصول إلى تسوية سلمية ومستدامة.

وشدد عراقجي أمام الصحفيين على أن المفاوضات لن تتمكن من المضي قدماً أو تحقيق نتائج ملموسة إلا إذا أظهرت الإدارة الأمريكية استعداداً حقيقياً لإبرام اتفاق يتسم بالعدل والتوازن، بحيث يضمن حقوق جميع الأطراف ولا يميل لصالح طرف على حساب الآخر، وهو الأمر الذي يرى الجانب الإيراني أنه الممر الوحيد للخروج من النفق المظلم للأزمات الدبلوماسية. على الجانب الآخر، تبرز حالة من التباين الصارخ في الرؤى، خاصة مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف المقترح الرسمي الأخير المقدم من إيران بأنه مجرد هراء، مما يعكس عمق الفجوة بين التوقعات الإيرانية والمطالب الأمريكية.

ورغم التقارير التي أشارت إلى أن طهران قد تضمنت بعض التنازلات النووية في مقترحها الأخير سعياً منها لكسر الجمود، إلا أن ترامب ظل متمسكاً بمطالبه الراديكالية التي تشمل الإزالة الكاملة لليورانيوم عالي التخصيب من الأراضي الإيرانية وضمان عدم قدرة البلاد على تطوير أي أسلحة نووية في المستقبل. في المقابل، تواصل إيران التأكيد على أن برنامجها النووي يهدف حصراً إلى الأغراض السلمية والتنموية، رافضة الاتهامات التي تشكك في طبيعة هذا البرنامج.

ومع وصول المحادثات إلى طريق مسدود في ظل وقف إطلاق نار يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار، تزداد المخاوف من أن تؤدي هذه التوترات إلى انزلاق منطقة الشرق الأوسط نحو حرب مفتوحة وشاملة، وهو سيناريو مرعب قد يتجاوز تأثيره الحدود الإقليمية ليصل إلى الأسواق العالمية. إن استمرار حالة الشد والجذب بين طهران وواشنطن لا يهدد السلم العالمي فحسب، بل يفاقم من أزمة الطاقة العالمية التي اشتعلت أصلاً بسبب النزاعات الجيوسياسية، حيث إن أي تصعيد عسكري في المنطقة قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في إمدادات النفط والغاز، مما يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات جسيمة تزيد من معدلات التضخم وتعرقل مسارات النمو الاقتصادي في مختلف القارات.

ختاماً، يبدو أن الطريق نحو اتفاق شامل يتطلب أكثر من مجرد صياغة بنود فنية أو تقديم تنازلات محدودة، بل يتطلب بناء جسور من الثقة المفقودة وتغييراً جذرياً في لغة الخطاب الدبلوماسي المتبادلة. إن العالم اليوم يراقب بقلق هذه التفاعلات، مدركاً أن أي خطأ في الحسابات أو أي تصعيد غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج كارثية يصعب تداركها، مما يجعل من الضرورة بمكان تفعيل القنوات الدبلوماسية الخلفية والاعتماد على وسطاء دوليين يتمتعون بالثقة من كلا الطرفين لضمان عدم تحول التوترات السياسية إلى مواجهات عسكرية مدمرة





إيران الولايات المتحدة عباس عراقجي البرنامج النووي الصين

