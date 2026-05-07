أزمة دبلوماسية بين واشنطن والرياض وتراجع ترامب عن مشروع الحرية في مضيق هرمز

تسبب إعلان الرئيس ترامب عن مشروع الحرية في توترات حادة مع السعودية التي ردت بمنع استخدام قواعدها الجوية ومجالها الجوي، مما أجبر واشنطن على تعليق الخطة.

شهدت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية توتراً مفاجئاً وحاداً على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرة عسكرية وسياسية أطلق عليها اسم مشروع الحرية ، والتي كانت تهدف في جوهرها إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين ممرات الملاحة الدولية في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.

وقد جاء هذا الإعلان بشكل مفاجئ عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما تسبب في حالة من الصدمة والاستياء لدى الحلفاء في الخليج، وخاصة في الرياض، التي اعتبرت أن هذا الأسلوب في إدارة الملفات الاستراتيجية يفتقر إلى التنسيق المسبق ويتجاوز الأعراف الدبلوماسية المتبعة بين الدول الحليفة. ورداً على هذه الخطوة، اتخذت المملكة العربية السعودية موقفاً حازماً وصارماً، حيث أبلغت الإدارة الأمريكية رسمياً بأنها لن تسمح للجيش الأمريكي باستخدام قاعدة الأمير سلطان الجوية الواقعة جنوب شرقي العاصمة الرياض، كما منعت الطائرات العسكرية الأمريكية من التحليق في المجال الجوي السعودي لدعم هذه العملية، وهو ما وضع الخطط الأمريكية في مأزق لوجستي وعسكري كبير.

وتشير التقارير إلى أن هذه الأزمة بلغت ذروتها عندما حاول الرئيس ترامب تدارك الموقف من خلال إجراء مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلا أن المحادثات لم تنجح في حل الخلاف بشكل فوري أو إقناع الجانب السعودي بالتراجع عن قراراته. وأدى هذا الانسداد الدبلوماسي إلى اضطرار الرئيس ترامب لتعليق مشروع الحرية بشكل كامل، في محاولة لاستعادة ثقة الحلفاء وضمان عودة وصول القوات الأمريكية إلى المجال الجوي الحيوي والقواعد العسكرية الاستراتيجية في المنطقة.

ولم تكن السعودية الوحيدة التي شعرت بالاستياء، إذ أفاد دبلوماسيون بأن التنسيق مع سلطنة عمان لم يتم إلا بعد الإعلان الرسمي عن المشروع، مما عكس حالة من التخبط في إدارة الملف الإقليمي من قبل البيت الأبيض، بينما ظهرت قطر أيضاً في الصورة بعد أن بدأت العمليات بالفعل، مما أثار تساؤلات حول مدى فاعلية الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع شركائها في الشرق الأوسط. من جانب آخر، أكدت مصادر سعودية أن المملكة كانت ولا تزال داعمة بقوة للجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان للوساطة في اتفاق شامل بين إيران والولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء حالة الحرب والتوتر المستمر، معتبرة أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لضمان استقرار مضيق هرمز وتدفق إمدادات الطاقة العالمية دون انقطاع.

وفي حين حاول البيت الأبيض التقليل من شأن الأزمة عبر بيان ادعى فيه أنه تم إبلاغ الحلفاء الإقليميين مسبقاً، إلا أن الواقع الميداني وردود الفعل الرسمية أثبتت وجود فجوة كبيرة في التواصل. إن هذه الواقعة تسلط الضوء على مدى تأثير القرارات الفردية والسريعة التي يتخذها الرئيس ترامب على استقرار التحالفات الدولية، وتظهر في الوقت ذاته تنامي الدور السعودي في فرض شروطها السيادية ومطالبتها بتنسيق حقيقي يحترم المصالح الوطنية العليا للمملكة، بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع التي حاولت واشنطن اتباعها في مشروع الحرية.

وفي ختام هذه التطورات، يظل مضيق هرمز نقطة ارتكاز للصراع الدولي بسبب أهميته الاقتصادية القصوى، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من نفط العالم، مما يجعل أي تحرك عسكري غير مدروس مغامرة قد تؤدي إلى انهيار في أسواق الطاقة العالمية. لذا فإن تراجع ترامب عن خطته لم يكن مجرد تنازل دبلوماسي، بل كان ضرورة استراتيجية لتجنب صدام مع الحليف الأكبر في المنطقة ولضمان عدم انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية غير محسوبة النتائج.

يبقى التحدي القادم أمام الإدارة الأمريكية هو كيفية إعادة بناء جسور الثقة مع الرياض وبقية دول الخليج، وضمان أن تكون أي تحركات مستقبلية في مياه الخليج العربي مبنية على توافق كامل وتنسيق استخباراتي وعسكري مسبق، لتجنب تكرار سيناريو مشروع الحرية الذي كاد أن يتسبب في شرخ عميق في منظومة الأمن الإقليمي





