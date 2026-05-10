أزمة وقود الطيران العالمية: صراع الجيوسياسة والرهان على الطاقة المستدامة

تحليل مفصل حول تأثير التوترات في إيران على أسعار وقود الطائرات والضغوط المالية التي تواجه شركات الطيران العالمية، مع استعراض دور وقود SAF كبديل استراتيجي لأمن الطاقة.

تمر صناعة الطيران المدني العالمية بمرحلة من التحديات غير المسبوقة نتيجة تداخل الأزمات الجيوسياسية مع التقلبات الحادة في أسواق الطاقة، حيث ألقت التوترات الأخيرة في المنطقة الإيرانية بظلالها على استقرار سلاسل إمداد وقود الطائرات.

وقد أدت الضربات العسكرية المتبادلة والاضطرابات في الممرات الملاحية الحساسة إلى قفزة هائلة في أسعار الوقود التي وصلت إلى نحو 181 دولارا للبرميل، وهو رقم يمثل تقريبا ضعف المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع هذه المواجهات. هذا الارتفاع المفاجئ لم يكن مجرد زيادة في التكاليف، بل تحول إلى أزمة تشغيلية أدت إلى إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية حول العالم، مما وضع شركات الطيران في مواجهة مباشرة مع مخاطر مالية تهدد استدامتها على المدى القصير.

وفي أوروبا، تدهورت الأوضاع بشكل أكثر وضوحا مع تراجع مخزونات الوقود بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، وسط تحذيرات من مؤسسة جولدمان ساكس بأن المخزونات قد تهبط دون الحد الحرج الذي حددته وكالة الطاقة الدولية وهو 23 يوما من الاستهلاك، مما يجعل المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى في وضع حرج للغاية يتطلب تدخلا عاجلا لتأمين البدائل. على صعيد الشركات، تُرجمت هذه الضغوط إلى خسائر ملموسة وإجراءات تقشفية قاسية، حيث وجدت شركة لوفتهانزا نفسها مضطرة لإلغاء نحو 20 ألف رحلة حتى شهر أكتوبر المقبل لتقليل الخسائر الناجمة عن تكاليف التشغيل المرتفعة.

وفي الولايات المتحدة، لا يبدو الوضع أفضل حالاً، إذ تتوقع شركة أمريكان إيرلاينز أن تزيد فاتورة الوقود الخاصة بها بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الجاري، بينما ترصد شركة دلتا زيادة تقدر بملياري دولار في الربع الثاني وحده. هذه الأرقام تعكس حجم الضغط الهائل على هوامش الربح في قطاع يعاني أصلاً من تداعيات ما بعد الجائحة.

وأمام هذا المشهد القاتم، برز وقود الطيران المستدام المعروف اختصاراً بـ SAF كطوق نجاة استراتيجي، ليس فقط لتحقيق الأهداف البيئية، بل لتقليل الارتهان للنفط التقليدي القادم من مناطق التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. هذا الوقود الذي يتم إنتاجه من زيوت الطهي المستعملة والمخلفات الزراعية والكربون المعاد تدويره، بدأ يكتسب أهمية قصوى كأداة لتعزيز أمن الطاقة الوطني للدول المستهلكة.

ومع ذلك، فإن الانتقال الكامل نحو وقود الطيران المستدام يواجه عقبات بنيوية وتقنية ضخمة، حيث تشير بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا إلى أن مساهمة هذا الوقود في الاستهلاك العالمي لا تتجاوز 0.7 بالمئة حالياً. وللوصول إلى هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، يتطلب الأمر رفع الإنتاج إلى 250 مليون طن سنوياً، وهو تحدٍ يتجاوز مجرد الرغبة السياسية إلى الحاجة لاستثمارات تريليونية.

إن الاعتماد الحالي على الزيوت النباتية المستعملة وصل إلى مرحلة التشبع بسبب محدودية الإمدادات، مما يدفع العلماء والشركات للبحث عن الجيل الثاني والثالث من الوقود المستدام الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والمخلفات الخشبية، وهي تقنيات لا تزال في مراحلها التجريبية وتتسم بتكلفة إنتاج باهظة. وقد أدى هذا الوضع إلى إعادة صياغة الاستراتيجيات الدولية، حيث كثفت الولايات المتحدة صادراتها من وقود الطائرات إلى أوروبا بنسبة زيادة تجاوزت 400 بالمئة في أبريل مقارنة بفبراير، فيما أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج AccelerateEU لضمان توزيع عادل وفعال للوقود بين الدول الأعضاء لمنع انهيار حركة الملاحة الجوية.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن التكاليف المرتبطة بالالتزام بالمعايير البيئية وبرامج خفض الانبعاثات ستفرض عبئاً مالياً إضافياً يقدر بنحو 48 مليار دولار بحلول عام 2035، وهي زيادة تتجاوز 250 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2026. هذا التصاعد في التكاليف سيؤدي حتماً إلى رفع أسعار تذاكر السفر وتقليص عدد الرحلات في المسارات غير الربحية، مما قد يؤثر على نمو السياحة العالمية والتجارة الدولية.

ويشير تقرير Waypoint 2050 الصادر عن مجموعة عمل النقل الجوي ATAG إلى أن بناء البنية التحتية اللازمة لمصانع الوقود المتجدد يتطلب استثمارات تتراوح بين 4.2 و8.1 تريليون دولار حتى منتصف القرن الحالي. هذا الرقم الضخم يوازي تقريباً إجمالي الاستثمارات التي ضُخت في قطاع النفط والغاز التقليدي على مدار سنوات طويلة، مما يشير إلى أن العالم بصدد عملية تحول هيكلية شاملة في قطاع الطاقة الجوية، حيث لم يعد الوقود المستدام خياراً أخلاقياً لحماية الكوكب فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية للبقاء في سماء مليئة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية





