أزمة الغذاء العالمية وتداعيات التغير المناخي على اقتصاد منطقة اليورو

دراسة تحليلية من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس تحذر من مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء في منطقة اليورو نتيجة التقلبات المناخية، مما يزيد من معدلات التضخم ويضغط على السياسات النقدية للبنوك المركزية.

كشفت دراسة تحليلية معمقة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس المتخصصة في الدراسات ال اقتصاد ية عن تحذيرات شديدة اللهجة بشأن مستقبل الأمن الغذائي العالمي، حيث أشارت المؤسسة إلى أن العالم يواجه أزمة غذاء متفاقمة ناتجة بشكل مباشر عن الظواهر الجوية المتطرفة والتغيرات المناخية المتسارعة.

وأوضحت الدراسة أن منطقة اليورو ستكون الأكثر تضرراً من هذه التقلبات مقارنة بدول مجموعة السبع الصناعية، حيث من المتوقع أن تؤدي الصدمات السعرية الناتجة عن المناخ إلى ارتفاع تكاليف الغذاء في دول العملة الأوروبية الموحدة بمعدلات قد تصل إلى 1.6 نقطة مئوية على أساس سنوي. هذا الارتفاع لا يمثل مجرد زيادة مؤقتة في الأسعار، بل يعكس خللاً هيكلياً في قدرة الأنظمة الزراعية على التكيف مع الاحتباس الحراري، مما ينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم الرئيسي في المنطقة، والتي قد تزيد بنحو 0.6 نقطة مئوية، مما يضع المستهلك الأوروبي تحت ضغوط اقتصادية إضافية في وقت يعاني فيه العالم من عدم استقرار اقتصادي عام.

وفي تفاصيل أكثر دقة، أشار الخبيران روبرت ماركس ورونان هيجارتي في دراستهما إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري لم تعد مجرد تهديد بيئي، بل تحولت إلى محرك أساسي للتضخم الاقتصادي. فالموجات الحرارية الشديدة والكوارث الطبيعية التي تضرب مختلف القارات تؤدي إلى تدهور المحاصيل الزراعية بشكل واسع، وتتسبب في تدمير البنى التحتية الحيوية اللازمة لنقل وتخزين المواد الغذائية.

هذا التدهور يؤدي بالضرورة إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية، وهو ما ظهر جلياً في موجات الحر التي اجتاحت عدة دول أوروبية مؤخراً، مما زاد من حدة القلق بشأن استدامة الإمدادات الغذائية. إن تكرار هذه الظواهر الجوية الحادة يجعل من الصعب التنبؤ بأسعار السلع الأساسية، حيث تصبح الأسواق عرضة لصدمات مفاجئة تؤدي إلى قفزات سعرية غير مسبوقة، مما يهدد الاستقرار المعيشي لملايين البشر ويعمق الفجوة بين الدول المنتجة والمستهلكة.

من الناحية النقدية، فإن ارتفاع تكاليف الغذاء يضع البنوك المركزية، وخاصة البنك المركزي الأوروبي، أمام تحديات معقدة وصعبة. فمع تزايد ضغوط التضخم الناتجة عن أسعار الغذاء، ستجد هذه البنوك نفسها مضطرة لرفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها في مستويات مرتفعة لفترات أطول بهدف كبح جماح التضخم ومنع تسربه إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. هذا التوجه النقدي، رغم ضرورته لمحاربة التضخم، قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما يخلق حلقة مفرغة من الضغوط المالية.

وقد أكد الباحثون أن تدهور الطبيعة وتغير المناخ يساهمان بشكل متزايد في تقلب الأسعار، مشيرين إلى رصد ما لا يقل عن 14 حالة من الارتفاعات الحادة في الأسعار على المستويين المحلي والإقليمي منذ عام 2022، وكلها كانت مرتبطة بظواهر مناخية غير مسبوقة، مما يؤكد أن المخاطر المناخية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المخاطر المالية العالمية. ولإثبات هذه الفرضيات، استعرضت الدراسة أمثلة واقعية صادمة من مختلف أنحاء العالم، حيث أدى الجفاف الشديد في البرازيل إلى قفزة هائلة في أسعار البن العالمية بنسبة وصلت إلى 55% خلال الفترة ما بين عامي 2023 و2024.

وبالمثل، تسببت موجات الحر القاسية في غانا وساحل العاج في ارتفاع جنوني لأسعار الكاكاو بنسبة بلغت 280%، مما يوضح مدى حساسية السلع الاستراتيجية للتقلبات الجوية. وتظهر المقارنات أن أوروبا هي الأكثر حساسية لهذه التطورات مقارنة باقتصادات مجموعة السبع الأخرى؛ فبينما قد تؤدي صدمة الأسعار إلى زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في بريطانيا، وبنسبة 0.28 نقطة في الولايات المتحدة، و0.35 نقطة في اليابان، تظل منطقة اليورو هي الأكثر عرضة للتأثر، مما يتطلب استراتيجيات عاجلة للتكيف المناخي وتنويع مصادر الغذاء لتقليل الاعتماد على الأسواق المتقلبة وحماية الاقتصادات المحلية من الصدمات الخارجية





